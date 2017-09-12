“Soruşturma başlatıldı...”

Kıbrıs’ın zavallı kuzeyi için ne kadar içi boş bir kelime.

Ne kadar çaresiz!

Çok duyarız...

“Soruşturma başlatıldı...”

Peki, “soruşturma tamamlandı” diye duyduğunuz ve sonuçlarının açıklandığına şahitlik ettiğiniz var mı?

Bir elin parmakları kadar!

***

Ne yaman bir “kurtuluş” cümlesidir bu değil mi?

“Derhal soruşturma başlatıldı...”

Bir de şu var:

“Çok yönlü soruşturulacak...”

Bak sen!

Hele “çok yönlü” de deniyorsa, anlamı şudur:

“Unut gitsin!”

***

Hastane morgunda çürüyen duayen hekimin ardından başlatılan soruşturma ne olacak dersiniz?

Sahi, ameliyatta ölen kadının soruşturması ikinci senesine mi girdi üç mü yoksa?

***

20 yaşındaki genç inşaat iskelesinde yüksek gerilim hattına temas etmiş, ölmüştü.

“Derhal” soruşturma başlatılmıştı.

Mağusa’da üzerine vinç düşen garibanı hatırladınız mı peki?

Hiçbir tedbir yoktu.

“Derhal” sonuç alındığını gördünüz mü?

***

Hiç anımsıyor musunuz, herhangi bir iş kazasının araştırma sonuçlarının tüm detayları ile paylaşıldığını?

Herhangi bir müteahhittin, taşeronun, patronun yargılandığını!

Olsa olsa vergileri affedilir...

Ama her mesele sonrası “çok yönlü soruşturma açıldığı” duyurulur hemen...

Peki sonra!

Ne olur?

Kim kimi soruşturur sahi...

***

Öylesine büyük bir “laçkalık” var ki, hemen her alanda...

Çünkü “çok yönlü soruşturmalar” tümüyle “adet yerini bulsun” diyedir.

Kandırmaca!

Yalan!

Göstermelik!

Nerededir bunca “soruşturma” dosyası...

Hani?