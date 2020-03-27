"Derhal bir kriz merkezi oluşturun"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin derhal bir kriz merkezi oluşturması gerektiğini söyledi. Erhürman Kaç gündür söylüyoruz. Dün gece ve bu sabah gelen haberlerden sonra artık daha fazla beklemeye tahammül kalmadı. DERHAL bir KRİZ MERKEZİ oluşturun" diye konuştu.

Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Erhürman “Bu merkez TEK merkez olacak. Parti, siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin sağlık alanındaki uzmanlar, polisin, sivil savunmanın birer yetkilisi, yerel yönetimler için Belediyeler Birliği’nden ve İçişleri Bakanlığı’ndan birer yetkili ve ihtiyaçlı insanlarımızın gereksinimlerini karşılayacak kurum ve kuruluş temsilcileri bu merkezde görev yapacak” şeklinde konuştu.

Kurulmasını önerdiği kriz merkezi ile ilgili detay paylayan Erhürman şunları kaydetti:

"Burada üretilen kararlar gerektiğinde telefonla bakanlarla iletişim kurulmak suretiyle derhal uygulanacak. Konuyla ilgili açıklamalar da bu merkezin sözcüsü tarafından, düzenli ve sürekli olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Koordinasyonsuzluğa, organizasyon bozukluğuna, yapılması gereken uygulamalarda gecikmeye TAHAMMÜLÜMÜZ YOK!"