Derelerde su seviyesi yükseldi

Meteoroloji Dairesinin dün sabah yaptığı fırtına ve yağış uyarısıyla ülkeyi etkisi altına alan yağmur, Lefkoşa’daki dereleri de hareketlendirdi.

Sabahın ilk saatlerinde seviyesi yükselen Lefkoşa Kızılbaş köprüsü herhangi bir tehlike oluşturmadı.

Lefkoşa’daki Devpa deresi, Gönyeli’deki Dr. Burhan Nalbantoglu Cad. Levent Koleji yakınındaki dere gibi noktalarda su seviyesi de yükselirken, herhangi bir taşkın yaşanmaması sevindirdi.

Gök gürültülü yağışların Cuma öğlene dek sürmesinin beklendiği açıklayan Meteoroloji Dairesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasıyla ilgili uyarıda bulundu.

Gönyeli’deki Dr. Burhan Nalbantoglu Cad. Levent Koleji yakınındaki dere

Lefkoşa Kızılbaş köprüsü

Lefkoşa Devpa yanı