Dereceye kulaç attılar

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu'nun düzenlediği yüzme maratonu Cuma günü gerçekleştirildi. Genel klasmanda dereceye giren kadın ve erkek sporcular para ile ödüllendirildi. Birincilerin bin TL, ikincilerin 600 TL, üçüncülerin 300 TL aldığı yarışta ayrıca federasyon sporculara Anıl Spor Puma’dan 300’er TL’lik hediye çeki verdi. Alınan dereceler şu şekilde:

1500 metre

Küçük Kızlar

1.Şengül Uzun (YDÜ)

2.Emine Demirkıran (Ares Spor Kulübü)

3. Sayra Zaheer (Tüfekçi Spor Kulübü)

Küçük Erkekler

1.Gökhan Karabetça (Karabetça Spor Kulübü)

2.Mustafa Aslan (Tüfekçi Spor Kulübü)

3.Demir Muhtaroğlu (Tüfekçi Spor Kulübü)

3000 metre

15-19 Yaş arası

Kadınlar

1.Nerin Baycan (YDÜ)

2.Nermin Ulaç (YDÜ)

3.Emine Haloğlu (YDÜ)

Erkekler

1.Cahit Bozatlı (YDÜ)

2.Emre Ersoy (YDÜ)

3.Paşa Sezener (Ares Spor Kulübü)

20-24 Yaş arası

Erkekler

1.Doğukan Ulaç (YDÜ)

2.Mehmet Korkut (Aspava Spor Kulübü)

25-29 Yaş arası

Erkekler

1.Kemal Elektrikçi (Ares Spor Kulübü)

30-39 Yaş arası

Erkekler

1.Hasan İlker (Aspava Spor Kulübü)

2.Berkay Ramiz (Tüfekçi Spor Kulübü)

40-49 Yaş arası

Erkekler

1.Osman Akkuş (YDÜ)

50 Yaş ve yukarısı

1.Caner Aspava (YDÜ)

2.Mustafa Korkut (Aspava Spor Kulübü)

GENEL KLASMAN

KADINLAR

1.Nerin Baycan (YDÜ)

2.Nermin Ulaç (YDÜ)

3. Emine Haloğlu (YDÜ)

ERKEKLER

1.Doğukan Ulaç (YDÜ)

2.Cahit Bozatlı (YDÜ)

3.Emre Ersoy (YDÜ)