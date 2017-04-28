Dereboyu’nda CrossFit gösterileri yapılıyor

Lefkoşa’da faaliyet gösteren CrossFit Balaban Spor Salonu, Lefkoşa Dereboyu’nda Suitex Samsung mağazasının önünde yarın 14:30-20:30 saatleri arasında CrossFit tanıtımı ve gösterileri yapacak.

Etkinlikte, Balaban antrenörleri ve sporcuları yanı sıra Türkiye’den CrossFit ve dövüş sporları sektöründe öncü sporcu girişimci Ertan Balaban, izleyenlere CrossFit hakkında bilgilendirme sunup, antrenman gösterileri yapacağı bildirildi.

CrossFit nedir ?

Crossfit fonksiyonel hareketlerden oluşan, yüksek yoğunlukta yapılan, antrenmanları sürekli değişen bir antrenman metodudur. CrossFit antrenmanları tek bir bölgeye odaklanmak yerine, birden fazla eklemin ve farklı ana kas gruplarının dahil edildiği fonksiyonel hareketlerle tüm vücudu dengeli çalıştırmayı hedef alır.