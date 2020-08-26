‘Dere yatağına hastane inşaatı’

Mart ayından beridir süren tartışmalar neticesinde dün çalışmaların başladığı “Pandemi Hastanesi”, beraberinde yeni tartışmaları da getirdi. Bu yatırım bilimsel verilerde sel ve taşkın riskinin yüksek olması nedeniyle doğru olmadığını anlatan KTMMOB Başkanı Aysal, isyan etti: "Dere yatağına pandemi hastanesi yapıyorlar"

Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, Lefkoşa’da Göçmenköy bölgesine yapılmak istenilen Pandemi Hastanesinin dere yatağına yapılacak olmasını eleştirdi.

Aylardır bu bölgenin inşaat yapımına uygun olmadığı yönünde Başbakan ve Sağlık Bakanı’na uyarılarda bulunduklarını dile getiren Aysal, “2010’da morgu sular bastığında ölülerimizi sulardan toplamıştık, şimdi böyle bir sel olursa hastalarımızı sudan toplayacağız” diyerek isyan etti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, bu yatırımın ‘bilimsel verilerde sel ve taşkın riskinin yüksek olması’ nedeniyle doğru olmadığını savundu.

Aylardır Sağlık Bakanı ve Başbakan’ı bu konuda uyardıklarını anlatan Aysal, bu alanın pandemi hastanesi olmaya müsait olmadığını anlattı.

“Bilim ve tekniği dikkate almadan atılacak adımlar”

Yer seçiminin yanı sıra, görseldeki yapının konumu, arazi oturumu ve boyutlarının dikkate alındığında bu binanın hastane sınırları içine fiziken yerleştirilip inşa edilmesinin mümkün olmadığı bilgisini paylaşan Aysal, söz konusu alanın sel ve taşkın riski altında Lefkoşa bölgesinde su altında kalan ilk bölgelerden olduğunun altını çizdi.

Aysal, bilim ve tekniği dikkate almadan atılacak adımlar neticesinde söz konusu proje için yapılan hibenin heba edileceğini savundu.

Odaya bağlı hiçbir üyenin bu projeyle ilgili çalışmalara imza koymayacağından da emin olduğunu söyleyen Aysal, kamu haklarını korumak ve halkın yarını gözetmeye devam edeceklerini kaydetti.

Aysal: “Lefkoşa’nın 2010 selindeki felakette ilk sular altında kalan bölge burasıydı. Aylardır ilgili bakanı ve Başbakanı bu konuda uyardık. Lefkoşa’da yaşanacak ilk selde, su baskınına uğrayacak olan birinci yer burasıdır.”

YENİDÜZEN’e konuşan Aysal, özetle şunları ifade etti:

“İçinde bulunduğumuz süreç ve vakaların artıyor olması, aylardır bize geçici veya kalıcı bir mekana ihtiyacımız olduğu gerçeğini haykırıyor.

Fakat son aylarda çeşitli görsellerden ve duyumlardan, pandemi hastanesinin yapılacağı yere ilişkin aylardır uyarıda bulunuyoruz. Devlet hastanesi yanındaki yerin uygun olmadığını söylüyoruz ama başlayan çalışmalar bize bunların dikkate alınmadığını gösterdi.

Lefkoşa’nın 2010 selindeki felakette ilk sular altında kalan bölge burasıydı.

Aylardır ilgili bakanı ve Başbakanı bu konuda uyardık. Aylardır, burasını pandemi hastanesi yapmayın diye söylüyorduk zaten.

“2010’da morgu sular bastığında ölülerimizi sulardan toplamıştık, şimdi böyle bir sel olursa hastalarımızı sudan toplayacağız. Problemi çözmek için daha da büyük probleme yol açmayalım.”

Lefkoşa’da yaşanacak ilk selde, su baskınına uğrayacak olan birinci yer burasıdır. Bu sıkıntılarımızı paylaştık. Olaya bu ciddiyetle yaklaşmak lazım. Bu yatırım bilimsel verilerde sel ve taşkın riskinin yüksek olması nedeniyle doğru değildir. Bugün üzerinde çalışma yapılan arazinin olduğu bölgeden LTB’nin kanalizasyon altyapısı da geçmektedir.

Bugün başlayan çalışmalarla gördük ki uyarılarımızın dikkate alınmadı. Bundan dolayı oluşacak olan problemlerin sorumluları, bu projeye imza atanlar olacak.

2010’da morgu sular bastığında ölülerimizi sulardan toplamıştık, şimdi böyle bir sel olursa hastalarımızı sudan toplayacağız. Problemi çözmek için daha da büyük probleme yol açmayalım.”

Cenk Soydan: “Çalışma pandemi hastanesi için”

KANAL SİM'e konuşan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Cenk Soydan ise yapılan çalışmanın pandemi hastanesi için olduğunu doğruladı. Konuyla ilgili teknik bilgi vermeyen Soydan, çalışmanın Taşyapı tarafından yürütüldüğünü kaydetti.