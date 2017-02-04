Fehime ALASYA

Girne Bölgesi çevre yolu üzerinde, Zeytinlik Bölgesi’nde bulunan dere yatağı toprakla dolduruldu, zeytin ağaçları söküldü veya toprakla örtüldü, dereye ve doğaya zarar verildiği ise yapılan ihbar ile ele alındı.

Belediye, dolgu yapılmasına ilişkin herhangi bir izni bulunmadığını belirtti, polise ‘İzinsiz dolgu ve çevreye verilen zarar’ hakkında şikâyette bulundu. Kaymakamlık ise bölgede hudut tespiti yapılmadığını fakat dereye müdahale edildiği bilgisini verdi.

YENİDÜZEN, aldığı ihbar üzerine, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen ve yanındaki heyet ile eş zamanlı olay yerine gitti. Yakın bölgede farklı bir çalışma için bulunduğunu belirten Kaymakamlık heyeti, tesadüfen yoldan geçerken yapılan çalışmayı görüp olaya müdahale etmeye geldiklerini ifade etti.

Girne çevre yolu üzerinde bulunan dere yatağı toprakla dolduruldu, olayı tesadüfen gören Girne Kaymakamı müdahalede bulundu, Girne Belediyesi ve polis olay yerine çağrıldı, işlem hemen durduruldu, dolguyu yapan şirketler hakkında yasal süreç başlatıldı.

Bir haftadır dolgu işlemi sürüyor

Bölgede edinilen bilgiye göre Mustafa Yarkın’a ait olan alanda Tekjen Şirketi tarafından yapılan dolgu işleminin yaklaşık bir haftadır sürdüğü öğrenildi. Yaklaşık bir haftadır söz konusu bölgede dolgu işlemi yapıldığı ortaya çıkarken, ne belediye ne de kaymakamlıktan hiç kimsenin bu olayı fark etmemesi akılarda soru işareti uyandırdı. Söz konusu bölgede yaklaşık üç ay önce dolgu işlemi gerçekleştiren bir başka şirket Levent İnşaat hakkında neden yasal sürecin dün başlatıldığı ise merak edilen bir başka konu oldu.

Çevre yolunun altında olan Menfezin bir bölümü ise adeta kapandı

Dere yataklarının daraltılması büyük zararlara yol açıyor

Dere yataklarının doldurularak üzerine proje inşa edilmesi, su baskınlarına neden olurken, şehrin güvenliğini de tehdit ediyor. Dolgu zeminler, ülke topografyasını bozarken, insanların can ve mal güvenliğini de tehlikeye sokuyor, doğaya zarar verip, bitki örtüsünü de yok ediyor. Öte yandan Girne’nin en büyük derelerinden olan alanda, yataklara dolgu ile müdahale etmek, Girne merkezini, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) trafik ışıklarının olduğu bölgenin su baskınına uğramasına çok büyük bir etken olarak görülüyor.

“Mal sahibinin izniyle bu işe başladım, bize yasal mevzuat yerine getirildi denildi”

Dolgu alanından sökülen ve atıl vaziyette duran zeytin ağaçları doğaya verilen zararın başka bir boyutunu gözler önüne serdi. Dolguyu gerçekleştiren şirket yetkilileri, mal sahibinden dolgu yapılabilineceğine dair yazılı izin aldıklarını ve çalışmaya başladıklarını belirtirken, sökülen zeytin ağaçlarının, mal sahibinin isteğine bağlı olarak dolgu işleminden sonra yeniden alana ekileceği bilgisini aktardı. Mal sahibinden yasal işlemelerin yerine getirildiği ve alanda çalışma yapılabileceğiyle ilgili yazılı belge aldıklarını dile getiren şirket yetkilileri, sadece görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Dolguyu gerçekleştiren Tekjen şirket yetkilileri malzemeyi geri çekeceğini ve bu işten çekileceğini dile getirerek, “Mal sahibinin izniyle bu işe başladım, bize yasal mevzuat yerine getirildi denildi. Yazılı belge verildi. Fakat gelinen şu noktada malzemeyi geri alıyoruz ve bu işten çekiliyoruz. Belediye ve polisten de suç duyurusunu geri almasını istedik, üzerimize düşen her neyse gereken ne varsa da yapmaya hazırız. Belediye ile sözlü uzlaşıda bulunduk.” açıklamasında bulundu.

Girne Belediyesi, İmar Bölümü’nden alınan bilgide, yaklaşık on dönümlük bir yer içerisine yapılan dolgu işlemiyle ilgili iki şirket hakkında yasal süreç başlatıldığını ifade etti.

Girne Kaymakamlığı: Gereken neyse hemen yapılacak, yasal süreç başlayacaktır

Belediye ve polise haber verdiğini ifade eden Kaymakamlık yetkilileri, gerekli yasal işlemin derhal başlatılacağını dile getirdi. Olay yerinde incelemeler yaptıktan sonra, dereye müdahale edildiği gerekçesiyle Girne Belediyesi ve Polisi olay yerine çağıran Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen ise YENİDÜZEN’e konuştu; “Dere şu an dolmuş görülüyor, hudut tespiti de yapılmış görülmüyor. Belediyeyi de polisi de olay yerine çağırdık, gerekli olan her ne ise yapılacaktır. Kaymakamlıktan herhangi bir izin alınmadı. Belediye ve Şehircilikten gerekli izinler alındı mı onu bilmiyorum, araştıracağız. Hudutları dere içerisinde olsa dahi dereye müdahale etmesi, dere yatağını doldurması mümkün değildir. Mülk koçanı dere sınırına kadar uzansa bile dere yatağına müdahale edilemez. Kimse izin almadan kazı ve dolgu yapamaz, vadi içerisine bu denli giremez. Gereken neyse hemen yapılacak, yasal süreç başlayacaktır.” dedi.

Dolgu yapılan alanda zeytin ağaçları kökünden söküldü

Olay yerinde inceleme yapan Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, sık sık telefon görüşmesi yaptı, ilgili yerlerden yapılan işlemle ilgili detaylı bilgi aldı. Erişmen’in inceleme sırasında bir hayli gergin olduğu gözlemlendi. Kaymakamlıktan ikinci ekibin gelmesiyle Erişmen, olay yerinden ayrıldı.

Girne Belediyesi: İzinsiz dolgu ve çevreye verilen zarar gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk

YENİDÜZEN’e konuşan Girne Belediyesi, İmar Bölümü yetkilileri ise dolgu yapılmasına ilişkin herhangi bir izni bulunmadığını belirtti, polise ‘İzinsiz dolgu ve çevreye verilen zarar’ hakkında şikâyette bulunulduğunu ifade etti. Belediyeden yapılan açıklamada, dolguları yapan şirketler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, bunu da ‘İzinsiz dolgu ve çevreye verilen zarar’ şikâyetiyle gerçekleştirildiği ifade edildi. “Şikâyetimizi ‘Dereye müdahale’ gerekçesiyle yapmadık, bunu yapmak için kaymakamlıktan kesin hudut tespitine ihtiyacımız vardır. Kaymakamlık dereye müdahale edildi mi net bir cevap vermedi. Kaymakamlık derede hudut tespiti yapacağını söyledi.” diyen belediye, konuya ilişkin ceza yazma yetkilerinin bulunmadığını belirtti, yasaların bir an önce değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Açıklamada; “Ceza yazılmasıyla ilgili sadece Çevre Dairesinin yetkisi vardır. Yasaların değişmesi gerek, bizim ceza yazma yetkimiz yoktur. Biz izinsiz yapılan dolgu ile ilgili iki şirketten şikâyetçi olduk, soruşturma başladı.

Yapılan her şeyle ilgili bilgi sahibi değiliz, gelen ihbarları değerlendiriyoruz, kaymakamlık ile de birlikte çalışıyoruz, müdahaleyi durduruyoruz. Dolgu dikkat çekici boyutta olsaydı hemen fark edilir, sorgulanır ve müdahale edilirdi. Şu an çalışmalar durdu, ‘izinsiz dolgu ve çevreye verilen zarar’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk, dava açacağız, çalışmalar devam edemez.” denildi.

Açıklamada, ciddi ceza uygulanmasının şart olduğuna değinilirken bu cezalarla dere yataklarına dolgu yapılmasının caydırılması gerekildiğine dikkat çekildi, bu tarz yerlere imar izni verilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Girne Belediyesi ise dolgu alanının yapıldığı çalışmada zarar gören zeytin ağaçlarının sökülmesi veya taşınmasıyla ilgili kendilerine gerekli yasal izin başvurusunda bulunulmadığını belirtti. Zeytin ağaçlarının kesimi, taşınması veya sökülmesiyle ilgili mutlak suretle Kaymakamlıktan izin alınması gerektiğine dikkat çeken İmar Bölümü yetkilisi konuyla ilgili bilgisinin olmadığını dile getirdi.