Dere taştı, yol sular altında

Levent İlkokulunun olduğunu bölgedeki dere taştı, yağmur suları Hastahane-Ortaköy yolunu sular altında bıraktı. Hastahane çemberi ile Ortaköy trafik ışıkları arasındaki yol gidiş yönünde kapatıldı. Belediye, itfaiye ve polis ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarına başladı.