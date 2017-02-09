Dere taştı, yol sular altında
Levent İlkokulunun olduğunu bölgedeki dere taştı, yağmur suları Hastahane-Ortaköy yolunu sular altında bıraktı
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Levent İlkokulunun olduğunu bölgedeki dere taştı, yağmur suları Hastahane-Ortaköy yolunu sular altında bıraktı. Hastahane çemberi ile Ortaköy trafik ışıkları arasındaki yol gidiş yönünde kapatıldı. Belediye, itfaiye ve polis ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarına başladı.
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