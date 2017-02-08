DERE RESMEN KAPATILDI!

Fehime ALASYA

YENİDÜZEN’e gelen yeni bir ihbar, dere yataklarına yapılan dolgu felaketinin bir başka boyutunu gün yüzüne çıkardı. Yine aynı güzergâhta, Girne Bölgesi çevre yolu üzerinde, Eziç Premier Restoranın karşı sokağın sonunda bulunan dere yatağı 2016 yılının mart ayından beridir inşaat atıkları ve toprakla doldurulduğu ihbarı yapıldı. Girne Belediyesi İmar Bölümü’nden alınan ‘İki kez mühürlenmiştir’ bilgisiyle yüreklere su serpilse de “Yapanın yanına kar mı kaldı?” sorusu felaketin bir başka boyutunu gün yüzüne çıkardı.

Belediyeden edinilen bilgiye göre dere yatağına dolgu yapılmasına karşın herhangi bir yasal izni bulunmayan özel bir şirket, belediyenin ilk uyarısını dikkate almayarak dolgu işlemine devam etmekte bir sakınca görmemiş, ikinci kez mühürlenince işlemi durdurmuştu. Yasal izni olmamasına karşın dur ihbarına uymayan şirket, ikinci bir mührün ardından işleme son vermiş.

Girne bölgesinde, aynı güzergahtaki bir başka dere yatağına yapılan dolgu, farklı bir çevre felaketini gözler önüne serdi. Girne Belediyesi söz konusu yerdeki dolgu işlemini iki kez durdurduğunu ve artı bölgede böyle bir işlem yapılmadığını dile getirdi. Duyarlı vatandaşlar ise “Yapanın yanına kar mı kaldı?” diyerek isyan etti

Ağaç ve bitki örtüsünün yeşilliğinden eser kalmadı

Dere yatağının haritasına bakıldığı zaman bir önceki yıl ile bu yıl arasında dere yatağına ne kadar müdahale edildiği ortaya çıkıyor. 2015 yılı Nisan ayı ile 2017 yılı Şubat ayı dönemlerine bakıldığı zaman dere yatağında oluşan dolgu, çevreye verilen zarar tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. 2015 yılında görülen ağaç ve bitki örtüsünün yeşilliğinden, günümüzde eser kalmadı. Yapılan araştırmada uzun bir süredir bölgede herhangi bir dolgu işlemine rastlanmadığını da ortaya çıkarken, doğaya verilen tahribatın neden telafi girişimi olmadığı merak konusu oldu.

13 Nisan 2015

6 Şubat 2017

“Bu işlem hasıraltı edildi”

Google Earth programı ile yapılan araştırmada 2013 yılı mayıs ayı ile yine aynı yılın eylül ayı arasında dokuz metrelik bir ihlalin olduğu görülüyor.

İddialara göre Türkiye’den gelen su temin projesi için Girne Bölgesinde yapılan boru döşeme çalışmaları için çıkarılan topraklar, bölgede yapılan inşaatların kazı malzemeleri ve yakın çevredeki inşaat atıkları, molozla ile yapılan dolgu, yapılan tüm ihbarlara rağmen durdurulamamış. Gazetemize ulaşan ihbarda, “Kaymakamlık, belediye, şehir planlama dâhil birçok yetkili kuruma ihbarda bulunuldu fakat kimse uzunca süredir bu dolgunun önüne geçemedi, bu işlem hasıraltı edildi. Yasal dayanağı olman bunu korkusuzca yapabilmek nasıl mümkün oluyor? Sıradan vatandaşlar, kendisine kesilen bir trafik cezasını dahi koşa koşa ödüyorsa, bazı kişiler neden ve nasıl bu kadar korkusuz olabiliyor?” denilerek, yaklaşık iki, üç haftadır bölgede herhangi bir hareketliliğin de olmadığı ileri sürüldü.

“Her yapanın yanına kar kalacaksa bu olayların önüne geçmek mümkün değil”

Derelere, dere yataklarına ve doğaya yapılan tahribattan duydukları rahatsızlığı dile getiren vatandaşlar, “Yasal olmayarak bir şeyler yapılmış, mahkemeye gidilmiş, hepsi bu mu? Neden yaptıklarını telafi etmiyorlar? Atılan topraklar geri alınsın, dere rahatlatılsın, yoksa her yapanın yanına kar kalacaksa bu olayların önüne geçmek mümkün değil” şeklinde öfkelerini dile getirdiler.

Girne Belediyesi: “İki kez mühürlendi, şu anda herhangi bir dolgu çalışması yoktur, yapılamaz da…”

Öte yandan Girne Belediyesi İmar Bölümü’nden edinilen bilgiye göre söz konusu bölgenin iki kez mühürlendiği, dolgu yapılmasına izin verilmediği ortaya çıktı. Söz konusu dere yatağıyla ilgili yapılan dolgunun iki kez belediye tarafından mühürlendiğini dile getiren sorumlu, ilk mühürleme işleminden sonra mal sahibinin buna uymayarak işleme devam ettiğini kaydetti ve bu doğrultuda ikinci kez mühürleme işlemi yaptıklarını belirtti. Şu an bölgede herhangi bir dolgu çalışması olmadığının altını çizen İmar Bölümü, açıklamasında “Mal sahibi uzunca bir süre burası benim malımdır, istediğimi yaparım diyerek yasaya karşı çıksa da yaptığı incelemenin ardından yasalara uymak zorunda kaldı. Şu anda herhangi bir dolgu çalışması yoktur, yapılamaz da… Bu konuda titiz çalışmalarımız var, elimizden geleni yapıyoruz. Devam edilmesin diye mühürlendi, ilgili diğer kurumlar tarafından gerekli araştırmalar yapılıyor, izin makamı şehir planlama dairesidir. Durdurduğumuz dolgulara dair şehir planlama araştırıp gereğini yapıyor. Hepsine tek tek dava açmamız gerek. Bu da personel ve belediye işgücü açısından çok zor görülüyor. Bu tarz davalara yetişemiyoruz. Üstelik bunlar Kaymakamlığın sorumluluğunda” ifadelerine yer verdi.