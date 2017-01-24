Dere içinde ‘KAÇAĞA KAÇAK EKLENİYOR’

Meltem SONAY

Girne Anafartalar Lisesi yakınındaki derede, KAÇAK yapılaşma ‘mühre’ rağmen sürüyor… Dere içindeki ‘kaçak yapı üzerine kaçak olarak’ yapılan inşaat, iki kez mühürlenmesine karşın durdurulamadı.

Anafartalar Lisesi karşısındaki dere içindeki kaçak yapı, Eski Kaymakam Envergil’in açıklamaları ve YENİDÜZEN’in yayını sonrası Girne Belediyesi’nce mühürlenmesine karşın, yapı neredeyse tamamlandı.

Girne Belediyesi: “Mahkemeye götürüyoruz”

Girne Belediyesi İmar Bölümü Sorumlusu Gözde Şener, söz konusu yapının mühürlenmesine karşın yapının sürdürüldüğünü, tekrar ikinci kez mühürlediklerini buna karşın inşaatın devam etmesi üzerine Polis Adli Şube ile inşaata gittiklerini ama yine de ‘KAÇAK ÜSTÜNE KAÇAK’ yapının devem ettiğini söyledi.

Söz konusu bölgenin Vakıf Arazisi olduğundan, şu anda hem Vakıflar’a, hem de kiracıya DAVA hazırlığında olduklarını ifade eden İmar Sorumlusu Özge Şener, derelerden sorumlu yetkili birimin Kaymakamlık olması nedeniyle Kaymakamlık’tan ‘DEREYE MÜDAHALE’ yazısı talep ettiklerini, kaçak yapılarla ilgili müdahale gecikmesinin de bu nedenle olduğunu ifade etti.

Kaymakamlıktan ‘DEREYE MÜDAHALE EDİLDİ’ yazısının alındığını kaydeden Girne Belediyesi İmar Şube Sorumlusu Şener, söz konusu bölgede DEREYE MÜHADALE EDEN herkese bugün (dün) ihbar gönderileceğini, eşzamanlı mahkemede de DAVA AÇILACAĞINI kaydetti.

Eski Kaymakam Envergil’in açıklamaları ve YENİDÜZEN’in yayını sonrası Girne Belediyesi’nce mühürlenmesine karşın, yapı neredeyse tamamlandı. Envergil: “Çarpık yapılaşmalar ve derelerdeki yapılar nedeniyle meydana gelecek olası FELAKETLERDEN “ bunlara izin veren, göz yuman YETKİLİLERİN SORUMLU”

HEM DEREDE, HEM DE KAÇAK!..

Girne Eski Kaymakamı Mehmet Envergil’in bir süre önce işaret ettiği Vakıflar İdaresi’ne ait arazi üzerine yapılan inşaatlar dereyi kapattığı gibi, birçoğu da kaçak.

2016 yılı Kasım ayı sonunda bölgedeki sıkıntılara dikkat çeken eski Kaymakam Envergil kaçak inşaata kimsenin dur demediğine vurgu yapmıştı. Envergil, Vakıflar İdaresi’ne kaymakamlığı döneminde durumu bildiren bir yazı yazıldığını cevap istendiğini ancak bir türlü cevap alamadıklarını da belirtmişti.

Ancak derenin işgalinin yanı sıra kaçak olan yapıya şimdi yeniden kaçak bir inşaat yapıldığını dile getiren Envergil, “Buna kimse engel olmuyor. Bu doğaya karşı yapılan yüzsüzlüktür” vurgusunda bulunmuştu.

Envergil: “Sorumlu yetkili makamlardır”

Hem derelerdeki, hem de kaçak yapılaşmalara göz yummanın devlete ve icraatlarına güveni azalttığına işaret eden eski Kaymakam Envergil, yetkili makamların ‘aciz’ duruma düştüğüne de vurgu yaptı.

Envergil, kaçak, çarpık yapılaşmalar ve derelerdeki yapılar nedeniyle meydana gelecek olası FELAKETLERDEN de bunlara izin veren, göz yuman YETKİLİLERİN SORUMLU OLACAĞININ altını çizdi.

Kaymakamlık’tan ‘DEREYE MÜDAHALE’ yazısı talep ettiklerini, kaçak yapılarla ilgili müdahale gecikmesinin de bu nedenle olduğunu ifade eden Girne Belediyesi İmar Bölümü Sorumlusu Özge Şener, ‘DEREYE MÜDAHALE EDİLDİ’ yazısının alındığını bölgede DEREYE MÜHADALE EDEN herkese ihbar gönderileceğini, eşzamanlı mahkemede de DAVA AÇILACAĞINI kaydetti.

‘Büyük felaketler bizi bekliyor’ demişti… Girne SULAR ALTIN’da kalmıştı…

Bu kişilerin dereleri işgal etmeye haklarının da olmadığına dikkat çeken Envergil, “Bu insanlar suç işliyor. Birincisi; doğaya müdahale ediliyor. İkincisi; Doğaya müdahale ile haksız kazanç sağlanıyor. Bunların önüne geçmezsek daha büyük felaketler bizi bekliyor” demişti.

Envergil’in bu açıklamalarından çok kısa bir süre sonra Girne’de kuvvetli sağanak sonrası yaşanan sel, Envergil’in haklılığını da ortaya koymuştu.

Önce mühür, sonra izin…

Girne Belediyesi’nin hemen duruma müdahale etmesi gerektiğini kaydeden Envergil, “Kaçak yapıya da doğaya müdahaleye de göz yumulmamalı, hemen hudut ölçümleri yapılarak, ne kadar müdahale edilen yer varsa önlemi alınmalı, yıkım yapılması gereken yer varsa yıkım gerçekleşmelidir” ifadesinde bulunmuştu.

Envergil’in açıklamaları ve YENİDÜZEN’in yayını sonrası Girne Belediyesi’nce mühürlenmesine karşın, yapı neredeyse tamamlandı.

Girne Anafartalar Lisesi yanındaki derede Vakıflar İdaresi’ne ait arazi üzerine dere yatağını da işgal edecek şekilde yapılan kaçak inşaat ve eki mühürlenmesine karşın tamamlandı…