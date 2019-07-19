Dere hudut tanımadı!

Lefkoşa, Ortaköy Bölgesi’nde yatağı daraltılarak üzerine beton dökülen dere, zamanla yolunu yine buldu, dökülen betonun da altını oydu.

Derelerin bilinçsizse doldurulması, yolunun değiştirilmesi, yatağının daraltılması nedeniyle başımıza gelen felaketler ders olmuyor.

Özellikle son yıllarda derelerin taşması ile yaşanan sel felaketlerine karşın, dereleri ‘işgal’den de vazgeçmiyoruz.

Lefkoşa Ortaköy Bölgesi’nde çekilen fotoğraf, daraltılan derenin zamanla nasıl yeniden genişlediğini, üzerine dökülen zeminin de altını oyduğunu açıkça gösteriyor.