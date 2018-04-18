Derbide yine APOEL üstünlüğü

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 26’ncı haftalık normal sezonun tamamlanmasının ardından 10 haftalık Şampiyonluk Grubu ve Küme Düşme Grubu mücadelesinin 6’ncı haftası (32. Hafta) geride kaldı. Şampiyonluk grubunda Lefkoşa’nın güneyinin önemli derbilerinden bir tanesi olan APOEL – Omonia derbisi oynandı. Karşılaşmayı 4-1 galip tamamlayan APOEL, normal sezonda ve Şampiyonluk Grubu’nda oynanan toplam 4 karşılaşmayı da galibiyetle tamamlayarak ezeli rakibine önemli bir üstünlük kurmuş oldu. Haftaya lider giren Apollon ise AEL ile oynadığı derbi karşılaşmasını 2-0 kazanarak liderliğini devam ettirdi. APOEL ise 2 puan geride ikinci sırada haftayı tamamladı. Grubun diğer maçında Anorthosis ile AEK 1-1 berabere kaldı.

Küme Düşme Grubu’nda ise Olympiakos yavaş yavaş bir alt lige dorğu gidiyor. Son sırada yer alacak takımın küme düşeceği grubun son basamağında yer alan Olympiakos konuk olduğu Doxa’ya 5-0 mağlup oldu. En yakın rakibi Baf’ın 9 puan gerisinde son 4 haftaya giren Olympiakos’un ligde kalması mucizelere kaldı. Grubun diğer maçında Ermis deplasmanda Alki’yi 3-2, Nea Salamina da konuk olduğu Baf’ı 2-1 yendi.

Şampiyonluk Grubu

APOEL – Omonia: 4 - 1

Anorthosis - AEK Larnaka: 1 - 1

AEL – Apollon: 0 - 2

Küme Düşme Grubu

Alki – Ermis: 2 - 3

Baf - Nea Salamina: 1 - 2

Doxa – Olympiakos: 5 - 0