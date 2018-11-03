Derbide Sivri’li G.Saray güldü

Futbol hayatını Galatasaray’da sürdüren Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, takımı ile derbi galibiyeti sevinci yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U21 Ligi’nde 11’inci hafta mücadelesinde Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fenerbahçe’yi konuk etti. Ahmet Sivri maça ilk 11’de başlarken sarı kırmızılılar her iki devrede bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray maç fazlası ile U21 Ligi’nde liderliğe yükseldi.

Derbide gol atmayan ancak galibiyete katkı koyan Ahmet Sivri bu sezon U21 Ligi’nde 5 gole imza attı.