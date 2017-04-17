Derbide kazanan yok: 1-1

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek*, Ömer Doğru*, Engin Akagün*

YENİCAMİ: Yusuf Yontar*, Hüseyin Sadıklar* (Dk.65 Emin Atabek*), Halil Uçar*, Erbay Bertiz*, Çağdaş Arslan*, Mehmet Altın*, Ömer Gül*, İbrahim Çıdamlı* (Dk.78 Hasan Ulukök), Tansel Ekingen* (Dk.85 Ahmet Sivri), Mehmet Göktaş*, John Ebuka**

GAÜ ÇETİNKAYA: Ufuk Şimşek*, Aıres Rocha*, Tunç Özgürgün* (Dk.73 Mustafa Baran*), Zihni Temelci*, Hakan Karacaoğlu*, Sercan Demirman*, Armond Francıos*, Kağan Görneçli* (Dk.33 Samet Akrep*), Mustafa Yaşınses*, Emre Özsin*, Esin Sonay* (Dk.70 Paulos Phılıppou*)

GOLLER: Dk. 40 Halil Uçar(Yenicami) Dk.64 Mustafa Yaşınses(GAÜ Çetinkaya)

K-Pet Süper Lig’in 27’nci haftasında ligin haftalar öncesinde şampiyonluğu garantileyen Yenicami ile GAÜ Çetinkaya karşılaştı. Lefkoşa derbisi niteliğindeki karşılaşma her 2 devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 40. dakikada Halil Uçar’dan gelirken konuk Çetinkaya’nın golü 64. dakikada Mustafa Yaşınses’den geldi. Karşılaşmanın ardından Yenicami 66 puana, GAÜ Çetinkaya ise 40 puana ulaştı.