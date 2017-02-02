Derbide kazanan Mormenekşe: 2-1

STAT: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Hacı Ahmet Özen, Cemal Sarı

MORMENEKŞE: Doğuhan Ergazi, Fetin Beyitoğluları (Dk.46 Fırat), Kenan Gümüşören, Can Özsoy, Ali Bayır (Dk.52 Burak), Emre Kuvvetlişahin, Rifat Emirhan, Fofana Kalemodou, Sami Yahat, Nasuh Güngör, Soulegmane Demba

YENİBOĞAZİÇİ: Remzi Rıylı, Ramadan Ağdaç (Dk.70 Cemre), Mehmet Göreli, Mehmet Çağakan, Talat Nurtunç, İbrahim Gökova (Dk.35 Deniz Tekerek), Adem Ertem, İsmail Tırlık (Dk.46 Zübeyir), Ahmet Yalçın, Ali Özay Çelik, Hüseyin Genel

GOLLER: Dk.36 Souleymane Demba, Dk.82 Emre Kuvvelişahin (Mormenekşe) – Dk.72 Ahmet Yalçın (Yeniboğaziçi)

Koop Bank Kıbrıs Kupası 1.tur karşılaşmasında doğu derbisinde Mormenekşe ile Yeniboğaziçi takımları karşı karşıya geldi. Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan karşılaşmada kazanan 2-1’lik skorla Mormenekşe oldu. Karşılaşmada Mormenekşe’ye galibiyeti getiren golleri Souleymane Demba ve Emre Kuvvetlişahin kaydederken, Yeniboğaziçi’nin tek golünü Ahmet Yalçın kaydetti.