Derbide kazanan Mormenekşe: 2-1
Koop Bank Kıbrıs Kupası’nda derbi maçında Mormenekşe ile Yeniboğaziçi kozlarını paylaştı
STAT: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
HAKEMLER: Kerem Eran, Hacı Ahmet Özen, Cemal Sarı
MORMENEKŞE: Doğuhan Ergazi, Fetin Beyitoğluları (Dk.46 Fırat), Kenan Gümüşören, Can Özsoy, Ali Bayır (Dk.52 Burak), Emre Kuvvetlişahin, Rifat Emirhan, Fofana Kalemodou, Sami Yahat, Nasuh Güngör, Soulegmane Demba
YENİBOĞAZİÇİ: Remzi Rıylı, Ramadan Ağdaç (Dk.70 Cemre), Mehmet Göreli, Mehmet Çağakan, Talat Nurtunç, İbrahim Gökova (Dk.35 Deniz Tekerek), Adem Ertem, İsmail Tırlık (Dk.46 Zübeyir), Ahmet Yalçın, Ali Özay Çelik, Hüseyin Genel
GOLLER: Dk.36 Souleymane Demba, Dk.82 Emre Kuvvelişahin (Mormenekşe) – Dk.72 Ahmet Yalçın (Yeniboğaziçi)
Koop Bank Kıbrıs Kupası 1.tur karşılaşmasında doğu derbisinde Mormenekşe ile Yeniboğaziçi takımları karşı karşıya geldi. Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan karşılaşmada kazanan 2-1’lik skorla Mormenekşe oldu. Karşılaşmada Mormenekşe’ye galibiyeti getiren golleri Souleymane Demba ve Emre Kuvvetlişahin kaydederken, Yeniboğaziçi’nin tek golünü Ahmet Yalçın kaydetti.
Fotoğraf: Kanı ALDAĞ