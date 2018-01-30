Derbide kardeş payı: 1-1

K-Pet Süper Lig’de 16’ncı hafta Güzelyurt derbisi ile kapandı. Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu’nu buluşturan mücadelede kazanan çıkmadı ve 90 dakika 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın henüz 23’üncü saniyesinde Binatlı’dan John Evor Bello takımını öne geçirirken ilk devre bu skorla tamamlandı. Dakikalar 88’i gösterirken Baf Ülkü Yurdu Joseph’in kaydettiği golle maçın 1-1 tamamlanmasını sağladı. Alınan bu skorun ardından Binatlı 30, Baf Ülkü Yurdu 21 puana yükseldi.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu**, Mehmet Ekşici**, Necmi Bulut**

BİNATLI

Yusuf Yontar**

Eren Can Arslan**

Erbay Bertiz**

Burak Sarıkaya*

(Dk.73 K. Uçaner)**

E. Peter**

Kehinde Owoeye**

Kemal Yıldırım**

Evor John Bello**

Çağdaş Arslan*

(Dk.67 Taner)*

Mehmet Erol**

Şenol Şöför*

(Dk.89 M. Neşe)

TD: Gökmen Davutoğlu

BAF ÜY

Erdoğan Nay**

Mustafa Tekpınar*

(Dk.84 Tahsin)

Arif Öztürk*

(Dk.58 İltaç)*

Joseph Obidiaso**

Felix Obada*

Lawal Murtadah*

Ahmet Hatay*

(Dk.81 Berk)

Fikri Arslan*

Hüseyin Hürben*

Azat Tip*

Mete Sağır*

TD: Kemal Yürekli

GOLLER: Dk.1 Evor John Bello (Binatlı) – Dk.88 Joseph Obidiaso (Baf ÜY)

SARI KARTLAR: Dk.10 Çağdaş, Dk.18 M. Erol (Binatlı) – Dk.69 Azat Tip (Baf ÜY)

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı

