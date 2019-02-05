Derbide Doğan farkı: 3-0

K-Pet Süper Lig’in 16’ncı haftası Leymosun Derbisi ile kapandı. Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı arasında kalabalık bir seyirci kitlesi önünde Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadelede 3-0’lık Doğan Türk Birliği üstünlüğü vardı. Doğan’ın Okafor’un ayağından bir penaltı atışından yararlanamadığı maçta galibiyet golleri yeni transferler Onyekachi Okaforve Eko Barine’in yanı sıra Kenan Oshan’dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Doğan Türk Birliği 33 puana yükselirken Türk Ocağı 24 puanda kaldı.

Ligin 17’nci haftasında Doğan Türk Birliği, Binatlı deplasmanına konuk olacak. Türk Ocağı ise Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa***, Sabriye Atikoğlu***, Mustafa Torun***

DOĞAN TB

Dursun Cem**

Serhan Önet**

Ahmet Sönmez***

Aydın Aygın***

Quadri Raheem***

İbrahim Çıdamlı***

(Dk.90+1 Ali)

Sercan Demirman***

Bayram Anday***

(Dk.77 Cemal)**

Kenan Oshan***

Eko Barine***

Onyekachi Okafor**

(Dk.90+3 Yiğitcan)

TD: Caner Oshan

TÜRK OCAĞI

Hasan Piro**

Mehmet Aylanç*

Mehmet Uçar*

(Dk.62 Deniz)*

Turgut K. Çoban**

Mustafa Avcı*

(Dk.68 Ahmet Can)*

Akande Christian*

Yakubu Malik*

Remzi Betmezoğlu*

Tonbara Tiongoli*

Ahmet Saygı*

(Dk.62 Bilal)*

Ahmet Coşkun*

TD: Hasan Topaloğlu

GOLLER: Dk.29 Onyekachi Okafor, Dk.51 Kenan Oshan, Dk.90+2 Eko Barine (DTB)

