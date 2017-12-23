Derbi zaferi Çetinkaya’nın: 3-1

K-Pet Süper Lig’de 14’üncü haftada GAÜ Çetinkaya, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti. Zirve mücadelesi veren iki ekip Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelirken doksan dakika sonunda gülen taraf geriden gelerek 3-1’lik skorla galip gelen GAÜ Çetinkaya oldu.

Önce Kaymaklı, sonra Çetinkaya

Küçük Kaymaklı 24’üncü dakikada Uğur Gök ile öne geçerken bu gole GAÜ Çetinkaya 44’üncü dakikada Serhan Önet ile yanıt verdi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmanın 50’nci dakikasında Çetinkaya kazandığı penaltı atışından Herman ile yararlanarak skor üstünlüğünü ele aldı. 64’üncü dakikada ise az adamla yakalan K.Kaymaklı üzerine ani kontratakla giden Çetinkaya Sercan Demirman’ın golü ile maçı kazandı.

Maç fazlası ile lider

Bu skorun ardından GAÜ Çetinkaya maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna yükseldi. GAÜ Çetinkaya 27 puana ulaşırken, önemli bir puan kaybı yaşayan Küçük Kaymaklı ise 25 puanda kaldı. İlk yarının son haftasında GAÜ Çetinkaya, Doğan Türk Birliği deplasmanına konuk olacak. Küçük Kaymaklı ise Merit Alsancak Yeşilova’yı ağırlayacak.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek***, Ali Akçınar***, İsfendiyar Açıksöz***

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz**

Hüseyin Kayalılar**

Serhan Önet***

Serkan Önet**

Sercan Demirman***

Tunç Özgürgün*

(Dk.46 Faye)**

Eko Barine***

(Dk.72 Emre)*

Herman Kouao**

Erdinç Börekçi**

Ümitcan Babahan**

Esin Sonay**

(Dk.81 Muammer)

TD: Turan Altay

K.KAYMAKLI

Ali Duvarcı*

Çağrı Kıral*

Mehmet Kaygısız*

Berkem Nurdal*

Turgut K. Çoban*

Hüseyin Adal*

Bayram Anday*

(Dk.65 Remzi)*

Mamut Saine*

(Dk.81 Yağış)

Emmanuel Sarki*

(Dk.46 H. Sadıklar)*

Uğur Gök**

Mustafa Yaşınses**

TD: İltaç Karayel

GOLLER: Dk.44 Serhan Önet, Dk.50 (P) Herman Kouao, Dk.64 Sercan Demirman (GAÜ Çetinkaya) - Dk.24 Uğur Gök (K.Kaymaklı)

