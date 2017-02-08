Derbi turu

YENİDÜZEN Spor Servisi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen ve ana sponsorluğunu Koopbank’ın yaptığı Kıbrıs Kupası’nda 2’nci tur kura çekimi gerçekleşti. İlk turu geçen 16 takımın yer aldığı ve seribaşı olmadan yapılan kura çekiminde derbi karşılaşmalarının olması dikkat çekti. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, kura çekimi öncesi açıklama yaptı. Sertoğlu, ülke futboluna destek verenleri omuzlarda taşıdıklarını, destek vermeyenlerin bunu siyasete çekmemesini gerektiğini söyleyerek “Destek vermeyenler utansın” dedi.

Sertoğlu: “Destek vermeyenler utasın”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun açıklaması şöyle: “Bu ülkede bu gençliğe kim destek verirse biz omuzlarımızda taşırız. Özellikle KKTC’de ayakta kalan çok ender kurumlardan biri olan kulüplerimiz ve onların bağlı olduğu KTFF’ye kim destek verirse arakta alkışlarız herkesi. Onun için buralara yapılan hiçbir yardım boşa giden yardım değildir. Buralara birileri yardım yaptı diye hiç kimse bu işi siyasete çekip siyaset yapmasın. Onlar da gelsin, onlar da yapsın alkışlayalım. Hangi siyasi parti mensubu olursa olsun eleştiri yapan herkesi bu konuda kınarım. Bu kadar zamandır destek vermeyenler utasın.”

“Bu işleri siyasete çekmeyin”

“Bu ülke gençliğini ayakta tutan futbol kulüpleridir. 15-16 binlere ulaştı futbolcu sayımız. Nüfusumuza göre rekordur bu. Dipkarpaz’dan Lefke’ye, herkes canla başla uğraşır. Neden uğraşır? Ülke gençliği için. Yani köylerde bu kulüpler de olmasa, bu futbol da olmasa ben çok merak ederim nolacak yani? Son kez söylüyorum, bu işleri siyasete çekmeyin. Futbola, gençliğe kim ne kadar destek verirse, ülkeye o kadar iyilik yapmış olur.”

Derbi eşleşmeleri

Sertoğlu’nun ardından kura çekimine geçildi. 2. Tur’da derbi eşleşmelerinin olması dikkat çekti. Daha kısa bir süre önce oynanan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbisi bu turda da oynanacak. Ayrıca Mormenekşe – Gençler Birliği ve Binatlı – Yalova derbileri de bu turda oynanacak diğer derbiler. Maçların tamamı 15 Şubat 2017 Çarşamba günü oynanacak. Eşleşmeler şöyle:

KIBRIS KUPASI 2. TUR EŞLEŞMELERİ

Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı

Yenicami – Cihangir

Akova – GAÜ Çetinkaya

Binatlı – Yalova

Mormenekşe – Gençler Birliği

K.Kaymaklı – Lefke

Dumlupınar – Gençlik Gücü

Ozanköy – Baf Ülkü Yurdu