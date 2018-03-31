Derbi sarı siyah: 1-4

K-Pet Süper Lig’in 25’inci hafta açılış maçında Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan bu zorlu maçı Türk Ocağı 4-1 kazandı. Ev sahibi Doğan Türk Birliği 3’üncü dakikada yabancı oyuncusu Okafor ile 1-0 öne geçti ve soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci devreye hızlı başlayan Türk Ocağı, 52’nci dakikada Ömer Gül’ün attığı golle beraberliği yakaladı. 68’inci dakikada Eneramo güzel bir vuruş yaparak Türk Ocağı’nı 2-1 öne geçirdi. Bu golden sonra temposunu bozmayan Türk Ocağı rakibin verdiği boşlukları iyi değerlendirdi ve Remzi ile skoru 3-1’e getirdi. Maçın son bölümlerinde oyuna sonradan giren Justice 90+2’de perdeyi kapatan isim oldu.

Doğan Türk Birliği ağır bir yara aldı

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Doğan Türk Birliği derbi maçında 4-1 mağlup olarak, zirve yarışında önemli bir mağlubiyet aldı. Doğan Türk Birliği bu maçta aldığı mağlubiyetle 47 puanda kaldı. Türk Ocağı ise bu zorlu karşılaşmayı 4-1 kazanarak, puanını 32’ye yükseltti.

İlgi oldukça büyüktü

Süper Lig’in 25’inci hafta açılışında oynanan Leymosun derbisine ilgi oldukça büyük oldu. İki takımın taraftarının yanı sıra futbol severler stadı doldurdu. Mete Adanır Stadı’nda oynanan derbi maçı, önemli bir seyirci kitlesi karşısında oynandı. Tribünlerin tamamı dolarken, kale arkasında bulunan tribünde de kalabalık bir seyirci maçı takip etti. Maçın ardından saha içerisine giren taraftarların da yer aldığı tartışmalar yaşansa da güvenlik güçleri ve sağduyulu kişilerin araya girmesi ile olaylar önlendi.

Kolcu: “Güzel bir galibiyet aldık”

Karşılaşmanın ardından YENİDÜZEN’e konuşan Türk Ocağı teknik direktörü Derviş Kolcu, önemli bir galibiyet aldıklarını, bu galibiyetten dolayı tüm oyuncularını kutladı. Bütün hafta galibiyet için çalıştıklarını aktaran Kolcu, karşılaşmada çok iyi oynadıklarını, bunun neticesinde de çok iyi bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı**, Sabriye Atikoğlu**, Ozan Kel**

DOĞAN TB

Ozan Mercan*

Hasan Kanlı **

Ahmet Sönmez**

Kenan Oshan*

Tunahan Şencan**

Aydın Aygın*

Onyekachi Okafor*

Adjeman Pamboe*

(Dk.77 Ceylan)*

Ahmet Coşkun**

Selim Saygı**

Ahmet Saygı*

(Dk.77 Afün)*

TD: Caner Oshan

TÜRK OCAĞI

Ali Karal**

Yunus E. İleli**

İsmet Düzce**

Mustafa Avcı**

Bilal Ceylan**

James A. Obongha**

(Dk.83 İlker)

Michael Dome**

Doğukan Altıntaş**

Ömer Gül**

(Dk.66 Justice)**

Remzi Betmezoğlu**

(Dk.86 Hascan)

Michael Eneramo***

TD: Derviş Kolcu

GOLLER: Dk.3 Akafor (DTB) - Dk.52 Ömer Gül, Dk.68 Eneramo, Dk.77 Remzi Dk.90+2 Justice (TOL)