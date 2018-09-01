Derbi ile başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig ve 1. Lig’de ilk hafta programlarını açıkladı. Sezon Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği arasında 20 Eylül Perşembe günü derbi mücadelesi ile başlayacak.

Süper Lig’de ilk hafta

K-Pet Süper Lig’de 2018 – 2019 sezonu derbi mücadelesi ile başlayacak. 20 Eylül Perşembe akşamı Mete Adanır Stadı’nda oynanacak Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği derbisi ile yeni sezon start alacak. Süper Lig’de Cuma akşamı Atatürk Stadı’nda Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu mücadelesi oynanacak. Cumartesi günü K.Kaymaklı – Cihangir ve G.Birliği – G.Gücü karşılaşmalarının ardından Pazar günü Gönyeli – Girne Halk Evi, Esentepe – Lefke ve Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmaları yer alacak. Pazartesi akşamı oynanacak olan Binatlı – Yenicami karşılaşması ile birlikte ligde ilk hafta tamamlanacak.

Birinci Lig’de ilk hafta

Birinci Lig’de ilk hafta 22 – 23 Eylül tarihlerinde oynanacak. Cumartesi günü Düzkaya – Göçmenköy, Mormenekşe – Yalova, Çanakkale – Akova ve Değirmenlik Doğancı karşılaşmalarının ardından Pazar günü Y.Boğaziçi – Mesarya, Hamitköy – Karşıyaka, B.Bağcıl – Akacan Ozanköy ve Maraş – Dumlupınar karşılaşmaları ile birlikte ilk hafta mücadelesi tamamlanacak. Her iki ligde ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

20 Eylül Perşembe

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği (20.00)

21 Eylül Cuma

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu (20.00)

22 Eylül Cumartesi

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Cihangir (16.30)

Cumhuriyet Stadı: G.Birliği – G.Gücü (16.30)

K-Pet Birinci Lig

N. Bağcıer Stadı: Düzkaya – Göçmenköy (16.30)

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Yalova (16.30)

M. Döveç Stadı: Çanakkale – Akova (16.30)

Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik – Doğancı (16.30)

23 Eylül Pazar

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı: Gönyeli – Girne HE (16.30)

E. Barut Stadı: Esentepe – Lefke (16.30)

M. Hidayet Çağlar Stadı: M. A. Yeşilova – Mağusa TG (16.30)

K-Pet Birinci Lig

Osman E. Mehmet Stadı: Y.Boğaziçi – Mesarya (16.30)

E. Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Karşıyaka (16.30)

B.Bağcıl Stadı: B.Bağcıl – Akacan Ozanköy (16.30)

Maraş Stadı: Maraş – Dumlupınar (16.30)

24 Eylül Pazartesi

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Yenicami (20.00)