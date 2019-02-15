Derbi heyecanı yaşanacak

TEKNİK ADAMLARDAN TARAFTARLARA ÇAĞRI… Ligde istedikleri sonuçları alamayan ancak kupada adlarını çeyrek finale yazdıran Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı, pazartesi akşamı bölge derbisinde karşı karşıya gelecek. Derbilerin zor geçtiğinin altını çizen ancak galip gelmek istediklerini belirten her iki takımın teknik direktörü, taraftarlarına takımlarını desteklemek için maça gelme çağrısında bulundu

K-Pet Süper Lig’de 18’inci haftanın kapanış maçında Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu, bölge derbisinde karşı karşıya gelecek. Kupada adlarını çeyrek finale yazdıran iki ekip de ligdeki kötü gidişatlarına derbi maçı ile dur demek ve çıkışa geçmek istiyor. Her iki takımın teknik direktörü galibiyetin önemine değinirken, taraftarlara çağrı yaparak derbide tribünlerde yerlerini almalarını istedi.

Davutoğlu: “Kazanmaya daha çok ihtiyacımız var”

Binatlı ligdeki son galibiyetini 13’üncü haftada oynadığı Esentepe maçında alırken, o maçtan sonra galip gelemedi. Oynadığı 4 maçta sadece 1 beraberlik elde eden yeşil sarılı ekip, geçtiğimiz gün kupanın ikinci turunda yine Esentepe’yi mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Baf Ülkü Yurdu ile oynayacakları derbi karşılaşmasını değerlendiren Binatlı Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu çok uzun yıllar bölgede güzel derbilerin yaşandığını, Ülkü Yurdu ile hem dost, hem de ezeli rekabetin yaşandığını hatırlattı. Davutoğlu, “Baf Ülkü Yurdu ile bütün maçlarımız bayağı çekişmeli ve güzel geçiyor. İlk devre itibarı ile Ülkü Yurdu hak ettiği çok iyi bir galibiyet almıştı. Şu an itibarı ile biz de kadromuzu genişlettik. Çok iyi bir takım kurduk. İkinci oynanacak olan maç çok zor geçecek ama bizim daha çok kazanmaya ihtiyacımız var. Günün sonunda düşme potası içerisindeyiz. Onlar daha rahat konumda. Kazanmak istiyoruz” dedi.

“Tam bir takım olduk”

Her iki takımın da aynı sahada maçlarını oynadığını, bundan dolayı maçın deplasman olmadığını belirten Davutoğlu, sakatlarının hemen hemen iyileştiğini, cezalı oyuncularının olmadığını belirtti. Cezası biten Rahmi’nin kupada kendilerine çok faydalı olduğunu belirten Gökmen Davutoğlu, “İnanıyorum Baf maçında da aynı katkıyı koyacaktır. Takım anlamında da tam bir takım olduk. Savunmada zaafımız vardı. Onları düzeltmeye çalışıyoruz. Esentepe maçında deplasmanda olmamıza rağmen iyi bir takım savunması yaptık. Oradaki moral ve motivasyon ile yaptığımız takım savunmasını Baf Ülkü Yurdu maçında da yaparsak kazanacağımıza inanıyorum” açıklamasını yaptı.

“Takımın taraftarına kötü günde ihtiyacı var”

Derbi mücadelesi ile ilgili olarak taraftarlara da çağrıda bulunan Gökmen Davutoğlu, Binatlı’nın çok taraftarı olmasına rağmen bu yıl itibarı ile aldıkları sonuçlardan dolayı taraftarların maça çok fazla gelmediğini, bu maçta onları yanlarında görmek istediklerini ifade etti. “İyi günde çok dost vardır ama kötü günlerde takımın taraftarına daha çok ihtiyacı var” diyen Davutoğlu, “Taraftarlar camiaları, kulüpleri ayakta tutar. Onların tribüne gelmesi sahaya da olumlu yansır. Seyircili maçın havası daha farklı olur. Ülke futbolumuzun en büyük eksikliğidir taraftar. Umarım taraftar kitlemiz bizi desteklemeye gelir, oradaki ambiyansla galip geliriz ve onlara hediye ederiz” dedi.

Yürekli: “Derbilerin sonucu belli olmaz”

İlk devrenin son üç maçını kazanan ancak ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaparak oynadığı iki maçtan sadece 1 puan alabilen Baf Ülkü Yurdu, kupada konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve biraz olsun moral buldu. Baf Ülkü Yurdu’nda Teknik Direktör Kemal Yürekli, Binatlı ile oynayacakları derbi karşılaşmasını değerlendirdi. Karşılaşma ile ilgili olarak “Ocak – Doğan derbisinden sonra bu ülkenin en iyi derbilerinden biri” nitelemesini yapan Yürekli, “Bu derbilerin sonucu belli olmaz. Her zamanki gibi galip gelmeye çalışacağız” dedi.

“Rakibimiz iyi transferler yaptı. Tedbirlerimizi alacağız”

Binatlı’nın ikinci devre öncesi çok iyi transferler yaparak kadrosunu bayağı iyi duruma getirdiğini belirten Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Kemal Yürekli, “Buna göre tedbirlerimizi alacağız. Bu maçı çıkış maçı olarak görebiliriz. Eksik veya sakatımız yok. Hürcan’ın bir sakatlığı vardı, o da ilerleyen zamanlarda aramıza katılacak. Genç oyunculara forma vermeye başladık. Kadromuzda daralma var ama bu çocuklarla gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz” dedi.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Kemal Yürekli, her iki camianın da maça ilgi göstermesini temenni etti.

Maç pazartesi akşamı

K-Pet Süper Lig’de 18’inci haftanın kapanış mücadelesi olan Baf Ülkü Yurdu – Binatlı karşılaşması 18 Şubat 2019 Pazartesi günü Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 18.30’da başlayacak. İki ekip arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Baf Ülkü Yurdu 4-1’lik skorla kazanmıştı.