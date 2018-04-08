Derbi Dum-Dum’un: 3-2

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Ali Karahasan, Emre Çevikdal

DUMLUPINAR: Onurhan, Hasan, Mustafa, Ali, Berk (Dk.46 Louzio), Eser, Ümit (Dk.80 Yıldıray), Can, Mustafa Tascıoğlu, Mehmet Fuat, Tahir (Dk.65 Mustafa)

ÇANAKKALE: Fatih, Halil, Özmen (Dk.27 Burak), Mehmet, Stelios, Salih, Süleyman, Ramazan (Dk.60 Ramadan), Selçuk, Yunus, Uvanç

GOLLER: Dk.34 Tahir, Dk. 55 Can, Dk. 83 Mehmet Fuat (P) (Dumlupınar),Dk. 15 Yunus, Dk. 72 Selçuk (Çanakkale)

Eren Karaer

K-Pet Birinci Lig 26’ncı hafta mücadelesinde bölge derbisinde Dumlupınar konuk ettiği Çanakkale’yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın 38’inci dakikasında Çanakkale’nin kazandığı penaltı atışı sonrasında topun başına geçen Uvanç’ın vuruşunu kaleci çeldi. Dumlupınar’a galibiyeti getiren gol 83. dakikada penaltı atışı sonrası Mehmet Fuat’dan geldi.