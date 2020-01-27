Depremdeki can kayıpları 41'e yükseldi

Türkiye'nin Elazığ İli'nde 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti.

Dün akşam Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı enkazında sürdürülen çalışmalarda enkaz altındaki 3 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı.



İki kişi için devam eden çalışmalarda öğle saatlerinde bir noktaya yoğunlaşıldı. Ekipler 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da, Twitter'dan ''Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor'' açıklamasını yaptı. Böylece depremde can kaybı sayısı 41'e (Elazığ 37, Malatya 4) yükseldi.

45 KİŞİ KURTARILDI

Kurtarma çalışmaları, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3.500’ü aşkın personel, 22 arama kurtarma köpeği, 3’ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 636 kara aracı ve 5 hava aracıyla yapıldı. Üç gün boyunca fedakarca çalışan ekipler, toplamda 45 kişiyi enkaz altından kurtardı.

Enkaz altındaki son kişiye de ulaşılmasıyla AFAD koordinasyonundaki kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar tarama faaliyeti şeklinde sürdürülüyor.

84 YARALI HASTANEDE



Deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1523'ü taburcu edildi. 84 yaralının ise tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki 18 yaralının da hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.





42 BİNA "ACİL" YIKILACAK



AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 11 bin 32 binadaki hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Bu binalardan 274'ü yıkıldı. 2 bin 876 binanın ağır, 150 binanın orta, 3 bin 514 binanın ise hafif hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılması gereken 42 bina bulunuyor.

Mustafa Paşa ilçesinde de bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı.

1022 ARTÇI DEPREM



Deprem sonrası bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 21 deprem meydana geldi. Toplam artçı deprem sayısı 1022 oldu.