Denktaş'tan GİAD'a ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, “kurucu başkanlığını yaptığı” Genç İşadamları Derneği’ni (GİAD) ziyaret etti.

Denktaş’ın ofisinden verilen bilgiye göre, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Denktaş, burada yaptığı konuşmada, GİAD’ın Atay Ahmet Raşit ile birlikte önce derneğin kuruluşu gerçekleştirip sonrada başkanlığını yaptığı bir dernek olduğunu söyledi. Denktaş, 30 yıl boyunca GİAD’ın kuruluş ilkelerinden hiç sapmadan bugünlere geldiğini gözlemlediğini dile getirdi.

Denktaş, özgeçmişine büyük bir gurur duyarak yazdığı derneğin, sorunlara çözüm mantığı ile yaklaşan, sırf eleştiri yapmak için eleştirmeyen ve gerektiğinde yüksek perdeden ses çıkaran bir yapıda olduğunu söyledi.

Denktaş, GİAD sayesinde Kıbrıs sorununa hakimiyeti, uzlaşı kültürünü ortaya koymak ve fikir ayrılıklarına rağmen hoşgörü ile birbirine yaklaşma gibi değerleri edindiğini söylerken, bütün bunları siyasi hayatına yansıtmış birisi olarak bugün Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yola çıktığını vurguladı.

GİAD üyelerinin desteğini beklediğini ifade eden Denktaş şunları kaydetti:

“Bu destek illaki oy desteği olmaz. Zaman zaman gönül desteğidir. Zaman zaman eleştiri ile daha yapıcı bir noktaya gitmemizi sağlayacak bir destektir. Birlikte bu ülkenin geleceği için ne yapılabileceğini düşünerek, bu ülkede başımız dik, kendi kendimize yeterli , Güney Kıbrıs ile eş seviyede konuşabilen, iş birliği yapmaya açık, yeniliklere açık, eski normalden yeni normale geçmekte olduğumuz süreçte yeni bir sayfayı açabilmeyi sağlayan bir ortamı oluşturmamız gerekir.”

Yenilikten korkmayan, cesaretle adım atan bir karaktere sahip olduğunu dile getiren Denktaş, bunun gelecek dönemde de böyle olacağını kaydetti.

Denktaş: “Yeni zamanlar, yeni bir sayfanın açılmasına, yeni bir tarihin yazılmasının başlangıcı olacaktır diye düşünüyorum” dedi.