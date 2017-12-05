Denktaş’tan 13. Maaş müjdesi

13’üncü Maaşlar Cuma günü ödeniyor.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kamu çalışanlarına 13’üncü maaşların Cuma günü verileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, özel bir televizyonda katıldığı bir programda 13’üncü maaşlarla ilgili açıklamada bulundu.

Denktaş, kamu çalışanlarına 13’üncü maaşların Cuma günü verileceğini söyledi.