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Denktaş’tan 13. Maaş müjdesi

Denktaş’tan 13. Maaş müjdesi

13’üncü Maaşlar Cuma günü ödeniyor.

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13’üncü Maaşlar Cuma günü ödeniyor.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar  Denktaş, kamu çalışanlarına 13’üncü maaşların Cuma günü verileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar  Denktaş, özel bir televizyonda katıldığı bir programda 13’üncü maaşlarla ilgili açıklamada bulundu.

Denktaş, kamu çalışanlarına 13’üncü maaşların Cuma günü verileceğini söyledi.

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