Denktaş 'Yaşam Kalitesi' araştırmasını açıklıyor

Maliye Bakanlığı’nın yaptırmış olduğu Yaşam Kalitesi ve Varlık Araştırmaları Sunumu yapılıyor.

Maliye Bakanı Denktaş araştırmaya sonuçları açıklanmadan önce şunları ifade etti;

KKTC Hanelerin çok büyük oranının (%66.7) geliri düşük diye nitelendirilebilecek bir orandadır.

Hanelerin %27.5'in toplam geliri orta veya orta üst düzeydedir Hanelerin sadece %2.5'inin toplam geliri "yüksek" orandadır.

KKTC'de çok küçük bir kesim (%1) çok çok yüksek varlık sahibidir. %18 civarında bir nüfus ise önemli ölçüde çok varlıklıdır. %15'e yakın bir kesimi ise varlıkla değil belki de yoksullukla ilişkilendirebiliriz. Varlık açısından %40 civarında bir kesimi orta düzeyde varlıklı, % 24 civarında bir kesimi ise orta üst düzeyde varlıklı bir kesim olarak tanımlayabiliriz.

Eğitim alanıyla ilgili bulgular ise bizlere medyada tartışılan, eleştirilen kamu eğitim hizmetleriyle ilgili çok ilginç veriler sunar.

Çocukları devlet okullarına giden vatandaşlarımız, gerek okullardan gerek eğitimden gerekse öğretmenlerinden önemli oranda memnun iken, çocukları devlet okullarına gitmeyen veya çocuğu olmayan kesimleri de analizlere dahil edince ortaya çıkan algı farklıdır.

Yani Eğitimle ilgili algı farklı, gerçekte hizmeti kullananların memnuniyeti farklıdır. Bu da önümüzdeki günlerde tartışmamız gereken olgulardan biri olabilir.

Rapor içerisinde göreceğimiz tüm diğer olumsuzluklara ve memnuniyetsizliklere rağmen KKTC'de yaşayan vatandaşlarımız gerek Güney Kıbrıs'ta yaşayanlardan gerekse Türkiye'de yaşayan insanlardan genel olarak daha mutludurlar. KKTC vatandaşları genel olarak içinde bulunduğu durumdan önemli oranda memnun ancak gelecekle ilgili kaygılar taşımaktadırlar.

Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini ve özgürlüğünü sağlayan, geleceğini tehditlere karşı güvence altına alan, egemenliğinin iki halktan kaynaklandığı federal bir çözüme DP hayır demez. Sorun Kıbrıs Rumlarının bunu hiç bir zaman istemedikleri, böylesi bir çözümü içselleştirememeleriyle ilgilidir.

Ayrıntılar gelecek