Ayşe GÜLER

Karaoğlanoğlu’nda ‘kaçak kat’ tartışmalarıyla büyük yankı uyandıran, ‘casino açma’ izni almamasına rağmen internette reklam yapan Kaya Gruba ait Kaya Palazzo Resort Hotel&Casino’ya ‘casino’ izni verildi.

Meclis’te konuşan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Bakanlar Kurulu’na götürdük ve yasal şekilde bu izni verdik” dedi.

Denktaş şöyle konuştu: Habire dövdüğümüz, tokatladığımız bir yatırımcı vardı. 6 yıldız ve üzeri bir otel… Uygun gördük, konuyu Bakanlar Kurulu’na götürdük ve yasal şekilde bu izni verdik. Şirketin ön izni vardı, bu nedenle makinelerle ilgili ithalat yapabilir.

Denktaş, ismini vermediği farklı bir işletmeyle ilgili de bilgi verdi.

“Casino izinlerinin 4’ü kullanılmış durumdaydı. 5.’si boşta durmaktaydı. 2 kez uzatılan ön izin vardı. 2 yıl sonra yatırım bitebilirdi. Bu kez söz konusu şirkete ait ön izin uzatılmadı. Bu nedenle izin tamamen serbestti, kimseye rezerv etme yok. Diğer yatırımcı, bana tehditvari bir şeyler yazdı. Kendisine verilen, 2-3 kez uzatılan ön izin orada durmaktadır. Uzatacağız da… 2 yıl sonra otel bittiğinde orada da casino olabilecek. Bu sektör utanmamız gereken bir sektör değil, turizmin bir parçasıdır. Vergisini bütünüyle ödemektedir. Şans Oyunları Kurulu Yasa Tasarısı Savcılığa gönderildi.”

Dome Otel’e de değinen Denktaş, “Dome Otel ve Mare Monte Girne’nin simgesiydi. Mare Monte’de özüne sadık şekilde, Dome Otel aynı kirayla değil, aynı usulle çalışmaya devam ettirebilir. Öyle kalmasında fayda görüyorum.” şeklinde konuştu.