Denktaş-Türkeş görüşmesi iptal

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Ankara’da bugün öğleden sonra Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile planlanan görüşmesi iptal edildi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRT’ye yaptığı açıklamada Türkeş’in ani program değişikliğinden dolayı görüşmenin gerçekleşemediğini söyledi.

Denktaş, yarın sabah Ada’ya dönecek olmasından dolayı Türkeş ile görüşmesinin olmayacağını belirtti.

Denktaş, bu akşam saat 19.00’da da Ankara Forumu Derneği’nin düzenlediği “Kıbrıs Davası ve Müzakerelerde Son Gelişmeler” konulu toplantıya katıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş, Ankara temaslarını tamamlayarak yarın sabah KKTC’ye dönecek.