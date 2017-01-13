Denktaş törenle anıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 5. yıldönümünde TMT Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.



Anma törenine, Cumhurbaşkan Vekili Sibel Siber, Meclis Başkanı Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı, Başbakan Vekili Nazım Çavuşoğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tuğrul, Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bakanlar, milletvekilleri, muharip dernekler, kurum kuruluş ,okullar, üniversiteler ile ailesi ve sevenleri katıldı. Törende, protokolün yanı sıra öğrenciler de hazır bulundu.



Protokolün çelenklerinin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdü. Tören, anıt özel defterinin imzalanması ve Cumhurbaşkan Vekili Sibel Siber’in, konuşmasıyla tamamlandı.