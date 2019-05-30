Ayşe GÜLER

DP Genel Başkanı, Milletvekili Serdar Denktaş, geçmiş döneme ait pek bir şey söylemeyeceğini belirtti, hükümet programı ile ilgili ifade edilecek pek bir şey olmadığını, acele ile hazırlandığını kaydetti.

Başbakan Tatar’ın ana muhalefet koltuğunda otururken, 4’lü koalisyon hükümetine “al gülüm ver gülüm hükümeti” dediğini hatırlatarak, “Şu andaki hükümet ise ‘alayım gülüm önce de ben de sana vereyim hükümeti’ olarak adlandıracak” dedi.

Denktaş, yeni dönemde Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan Bütçe Dairesi ile Hazine Dairesi’nin ayrılmasını eleştirerek, sistemin yürümeyeceğini, çökeceğini ifade etti.

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı ise “UBP, Bayındırlık Bakanı Tolga Atakan'ın istifasını istemişti. Dün istifasını istediği bakanla bugün birlikte oturacak, şimdi aynı kabinedeler” dedi.

“Bu nasıl olacak merak ediyorum. Nasıl unutulduğunu, unutturulduğunu hep birlikte göreceğiz” diyen Arıklı, “Dediğim gibi, dün dündü, bugün bugündür” şeklinde konuştu.

Özgürgün ve Atun yok…

Hükümet programının görüşüldüğü bugünkü toplantıya koalisyona güvenoyu vermeyeceğini açıklayan Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün katılmadı.

Toplantıda UBP Milletvekili Sunat Atun da yer almıyor

Her vekil birer saat konuşacak…

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, hükümet programı ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek.

İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak.

Bir tam gün sonra, açık şekilde oylama…

Güven oylaması ise görüşmelerin bitmesinden bir tam gün sonra ve açık oyla yapılacak. Oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

Denktaş: Ersin bey Başbakanlıktan vazgeçsin, Maliye Bakanlığını alsın

DP Genel Başkanı, Milletvekili Serdar Denktaş, geçmiş döneme ait pek bir şey söylemeyeceğini belirtti, hükümet programı ile ilgili ifade edilecek pek bir şey olmadığını, acele ile hazırlandığını kaydetti.

Başbakan Tatar’ın ana muhalefet koltuğunda otururken, 4’lü koalisyon hükümetine “al gülüm ver gülüm hükümeti” dediğini hatırlatarak, “Şu andaki hükümet ise ‘alayım gülüm önce de ben de sana vereyim hükümeti’ olarak adlandıracak” dedi.

Denktaş, yeni dönemde Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan Bütçe Dairesi ile Hazine Dairesi’nin ayrılmasını eleştirerek, sistemin yürümeyeceğini, çökeceğini ifade etti.

Maliye Bakanlığı’nın bu şekilde bölünmesinin doğru olmadığını da vurgulayan Denktaş, bu şekilde bakanlığın ‘noterlik’ görevi yapacağını dile getirdi.

“Olmayacak duaya amin demeyin”

Denktaş, “Artık Maliye Başbakanı’ndan bahsedebiliriz” diyerek, “Maliye Bakanlığı’nın adına, Gümrük ve Gelirler Bakanlığı da diyebilirsiniz. Olmayacak duaya amin demeyin. Dönün bu işi düzeltin. Ersin bey, Başbakanlıktan vazgeçsin, Maliye Bakanlığı’nı alsın” şeklinde konuştu.

Bütçe Dairesi ile Hazine Dairesi ile ilgili adım atılmaması halinde işlerin yürümeyeceğini kaydeden Denktaş, “bu haliyle hükümetin yürümesini bile beklemeyin” dedi.

Kıbrıs konusu…

Denktaş, Kıbrıs konusuna da değinerek, “Kıbrıs’ta var olan hidrokarbon ancak adaya yeter. Bu konuda kavga çıkarmaya gerek yok” diye konuştu.

Siyaseten ülkenin tanınmanın kısa ve orta vadede mümkün olmadığın ifade eden Denktaş, devletin yaşatılması gerektiğini, ‘kabullenme’ konusunda Türkiye ile birlikte adım atılması gerektiğini kaydetti.

Yurttaşlık…

Denktaş, ‘vatandaşlıkla’ ilgili CTP-DP Hükümeti döneminden itibaren aynı şeyi savunduğunu ifade ederek, burada doğup, büyüyen kişilerin KKTC yurttaşı yapılması gerektiğini de söyledi.

Geçtiğimiz hükümet döneminde ‘mali kriz’ nedeniyle nüfus sayımı yapılamadığını ifade eden Denktaş, ekonomi, eğitim ve sağlığı belirleyebilmek için, bazı şeylerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

“4’lü koalisyon hükümetinin başına meteor taşı düşmediği kaldı”

Denktaş, “İki şeyi ümit ederim; bütçeye konulan paranın bir an önce akmasını, kurulan hükümetin dönem sonuna kadar devam etmesini ümit ederim” dedi.

Hükümet programların 5 yıl için hazırlandığını söyleyen Denktaş, ancak görev sürelerinin 1- 1.5 yıl olduğunu kaydetti.

Denktaş, 4’lü koalisyon hükümetinin başına meteor taşı düşmediği kalmıştı. Böyle bir dönemde, programın içine dönüp bakabilmeniz mucize” diyerek, “Ümit edelim bu hükümet daha uzun ömürlü olur. Bol hayırlı bir çalışma dönemi dilerim” şeklinde konuştu.

Usulle ilgili talep…

Denktaş, geçtiğimiz hükümet döneminde iktidarda 4, muhalefette ise 2 partinin bulunduğunu da söyleyerek, bu dönem 4 partinin muhalefette, 2 partinin ise iktidarda olacağını, muhalefet partilerinin genel başkanlarının zaman zaman istişare etmesi için ön sıralarda oturmaları konusunda usulle ilgili bir talepte bulundu.

Arıklı: “HP’li vekiller, kristal salonuna girmiş fil gibi”

Hükümet programına yönelik ilk sözü alan YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, 7 Ocak seçimi öncesinde ‘hesap soracakları insanla koalisyonda kurmayacağını’ söyleyerek halkın karşısına çıktığını ifade ederek, Halkın Partisi’nin vatandaşlardan bu şekilde oy aldığını belirtti.

Arıklı, halkta ciddi bir tepki olduğunu kaydederek, “Siyaset bu kadar yerlerde sürünmemeli” şeklinde konuştu.

“Hükümet programına girmiş fil gibi"

Arıklı, hükümet programının ‘süslü laflarla’ dolu olduğunu da belirtti.

4’lü koalisyon hükümeti ile UBP-HP Koalisyon Hükümetinin programını karşılaştıran Arıklı, bet ofisleri konusunda hiçbir maddenin yer almamasını eleştirdi.

Arıklı, Bütçe Dairesi ile Hazine Dairesi’nin Maliye Bakanlığı bünyesinden ayrılmasını da eleştirdi.

Cezaevinde geçtiğimiz gün hayatını kaybeden mahkuma da değinen Arıklı, “Cezaevinde bir doktor ve hemşire olmalı. Bu çocuk, 5 aydır Türkiye’ye iade edilmeyi bekliyordu. Onun gibi birçok mahkum da Türkiye’ye iade edilmeyi bekliyor” dedi.

Arıklı, UBP-HP koalisyon hükümetine güvenoyu vermelerinin mümkün olmadığını, ret oyu verceklerini açıkladı.