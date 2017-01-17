Meltem SONAY

Müteahhitler Birliği’nin BOYKOT kararı almasına ve tartışmalara neden olan, Güzelyurt Hastanesi için tam bir krize dönen ve İPTAL edilen ihale, bu kez de mahkemeye takıldı.

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Meclis Genel Kurulu’nda gündem olan Güzelyurt Hastanesi İhalesi’ne ilişkin konuştu, iptal edilen ihaleyi kazanan firmanın mahkemeye başvurduğunu bu nedenle yeni bir ihale çıkılamadığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, müteahhitlere çattı, şaibenin de ‘müteahhitler arasında’ olduğunu savundu.

Bir kerede mi, toplamda mı?

Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi 1’nci etap karkas inşaatı için açılan ihalenin ’14 müteahhidi dışarıda bırakan’ şartnamesinde yapılan düzenlemeden sonra, SON GÜN yeniden DEĞİŞİKLİĞE gidilmesi Müteahhitler Birliği’nin BOYKOT kararı almasına neden olmuştu.

Müteahhitler Birliği’nin boykot kararına uymayan Ali Kofalı İnşaat ve Hasan Tosunoğlu İnşaat’ın ihalede teklifte bulunması üzerine Müteahhitler Birliği EYLEM kararı alırken, her iki müteahhidi de ‘GEÇİCİ İHRAÇ’ talebi ile Onur Kurulu’na sevk etmişti.

Bir kerede 16 bin 500 metrekarelik iş yapmış firmaların katılması şartı ile çıkılan ihale daha sonra TOPLAMDA 16 BİN 500 METREKARELİK iş yapmış firmaların katılımına açılmıştı. İhale şartnamesinde son gün yeniden ‘Bir kerede 16 bin 500 metrekarelik iş bitirmiş’ değişikliği yapılması müteahhitleri ayağa kaldırmış, Sağlık Bakanlığı ‘mahkemeye gidilebileceği’ ihtimali ile ihaleyi İPTAL etmişti.

Denktaş: “Kendi içimizde, kendi müteahhitlerimizin bir iç çekişmesi yüzünden yapımına başlanan Güzelyurt Hastanesi gecikmektedir. Şaibe derler ya, bu kez ne bürokraside, ne de siyasette… Şaibe kendi aralarında… Alışkın oldukları düzen bozulmaktadır, bu nedenle de kendi ayaklarına basıyorlar”

Sağlık Bakanı Sucuoğlu: “Yargı ne derse o”

CTP Güzelyurt Milletvekili Hüseyin Erçal’ın konuyu Meclis Kürsüsü’ne taşıması üzerine konuşan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, şu anda ihalenin yargıda olduğunu belirtti, “Yargı ne derse o… Boynumuz kıldan ince’ şeklinde konuştu.

Faiz Sucuoğlu, Güzelyurt Hastanesi’ne ilişkin sürecin bu aşamaya gelmesinden üzüntü duyduğunu belirtirken, “Geç olsun güç olmasın, usulüne uygun olsun. Şeffaf olsun, tartışılır olmasın Güzelyurt’umuza bu yapıyı kazandıralım” dedi.

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ‘Müteahhitleri suçladı’: Şaibe kendi aralarında… Müteahhitlerin iç çekişmesi yüzünden hastane gecikiyor

Güzelyurt Hastanesi için ihalede açılış itibarıyla tüzüğe uygun 16 bin 500 metrekarelik inşaat yapan müteahhitler katılabilir dendiğini, ardından gelen zeyilname ile toplamda 16 bin 500 metrekarelik inşaat yapabilme şeklinde değiştirildiğini söyleyen Denktaş, İhale Komisyonu’nun yaptığı inceleme ile bunu tüzüğe aykırı bulduğunu ve 23 Aralık’ta ilgili bakanlığa bildirdiğini ifade etti.

“Ankara’da açarım şaibe maibe kalmaz dedim…”

İlgili bakanlığa 23’ünde yapılan bildirime 27’sinde yanıt geldiğini ve ihalenin tüzüğe uygun ilk şekline döndürüldüğünü kaydeden Denktaş, bunun da ihaleden bir gün önceye denk geldiğini ifade etti.

“İhaleden bir gün önce Müteahhitler Birliği Başkanı beni ziyaret etti, 6 gün önce yapılmalıydı bunu yaparsanız biz BOYKOT yapacağız dedi. Başkan’ın boykot çağrısına 4 müteahhit uydu, 2 müteahhit uymadı. İhale açıldı, verildi.

Müteahhitler Birliği bunun üzerine eylem yapacağız dedi ve İhale Komisyonu üzerinde bin bir şaibe yaratmaya çalıştılar.

Ben de bu şaibe iddialarının altında kalmam ihaleyi Ankara’da açarım o zaman da şaibe maibe kalmaz dedim. Aynı gün Sağlık Bakanlığı’ndan iptal edilmesi için yazı geldi, iptal ettik.”

“İhaleyi kazanan firma mahkemeye götürdü…”

“Bunun üzerine ihaleyi kazanan firma mahkemeye götürdü. Şu anda mahkemedeyiz” diyen Denktaş, ihaleyi kazanan müteahhidin ‘kendisine para teklif edildiğini söylediğinin’ hatırlatılması üzerine de, “İlgili şirket iddiasını açıklamalı… Kim para teklif etmiş söylemeli” dedi.

“En iyi ihtimalle mahkeme 6 aya biter, ihale 6 ay sonra çıkar”

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, müteahhitlere çattı, şaibenin de ‘müteahhitler arasında’ olduğunu savundu.

Denktaş’ın ifadeleri şöyle:

“Bütün büyük ihaleleri Ankara’da mı açalım bu şaibeler konuşulmasın diye. 6 şirket katılabiliyorsa eğer bunu kimsenin engellemeye hakkı yoktur. Boykot, eylem tehdidi ile karşılaşacaksak, her adım atacağımızda karşımıza biri çıkacaktır. Yasa, tüzük ne derse o yapılmalı.

Savcı, ‘ihale komisyonu olarak bir yanlışı düzelttiniz, ihale içeriğine yönelik bir düzeltme değil bu’ dedi.

İhaleyi hiç açmasak bir sorun olmazdı… Şimdi ikinci ihaleye çıkmam gerekir. Yine bir kerede 16 bin 500 metrekarelik inşaat yapmış olma koşulu ile çıkmalıyım… Mahkeme var... En iyi ihtimalle 6 ayda bitecek. Kazanırsak 6 ay sonra yeniden ihaleye çıkacağız ki kazanmamız da zor diyor Savcı… “

“Şaibe derler ya, bu kez ne bürokraside, ne de siyasette, kendi aralarında… alışkın oldukları düzen bozulmaktadır…”

“İhaleyi kazanan firma, ‘İptal kararının iptali’ için ara emri başvurusunda bulundu. Mahkeme ne karar üretir bilemem.Dava edilen İhale Komisyonu, yazının doğruluğunu savunacak doğal olarak.

Mahkeme, dava açan müteahhidin lehine karar verirse ve biz de yürü deriz, bu kez Müteahhitler Birliği dava açacak.

Kendi içimizde, kendi müteahhitlerimizin bir iç çekişmesi yüzünden yapımına başlanan Güzelyurt Hastanesi gecikmektedir.

Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız. Şaibe derler ya, bu kez ne bürokraside, ne de siyasette, kendi aralarında… Alışkın oldukları düzen bozulmaktadır, bu nedenle de kendi ayaklarına basıyorlar”.