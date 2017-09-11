Denktaş: “Saatler değişmeyecek”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kış saati uygulamasına bu yıl da geçilmeyeceğini kaydederek, “Saatler değişmeyecek” açıklamasında bulundu.

Denktaş, kamudaki kış mesai saatleriyle ilgili gerekli açıklamanınsa Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından önümüzdeki günlerde yapılacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün öğleden sonra kamuda yetkili 4 sendikayla bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileriyle görüşen Denktaş, görüşme sonrasında Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorusu üzerine kısa bir açıklamada bulundu.

DENKTAŞ: “SENDİKALARIN TALEBİ SAATLERİN DEĞİŞMESİYDİ AMA SAATLER DEĞİŞMEYECEK”

Sendikalarla kamudaki mesai saatleriyle ilgili istişare toplantısı yaptıklarını söyleyen Denktaş, “Sendikaların talebi saatlerin değişmesi yönündeydi ama saatler değişmeyecek” dedi.

KTOEÖS’ün toplantıda saatlerin değişmesi konusunda referanduma gidilmesi yönünde bir öneri dile getirdiğini kaydeden Denktaş, sendika yetkililerinin bu öneriden sonra toplantıyı terk ettiğini, toplantının diğer sendikaların yetkilileriyle sürdüğünü söyledi.

Denktaş, kamudaki mesai saatleri konusunda sendikalarla mutabık kalındığını, bu konuda Başbakan Hüseyin Özgürgün’e de bilgi verildiğini kaydederek, “Mesai saatleriyle ilgili gerekli açıklama Başbakan tarafından yapılacak” dedi.

EYLEM: “SAATLERİN GERİ ALINMAMASI SİYASİ BİR DAYATMADIR”

Öte yandan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, TAK’a yaptığı açıklamada, “Saatlerin geri alınmaması siyasi bir dayatmadır. Sendikaların buna alet edilmesine karşıyız. Bu nedenle bugünkü toplantıyı referandum önerisini yaptıktan sonra terk ettik” dedi.

Eylem, refenandum önerisini Sendikal Platform adına yaptıklarını söyledi.

KAPTAN: “HÜKÜMET, YAŞANANLARDAN DERS ALMIYOR”

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan ise “Esas sıkıntı saatlerin değişmemesidir. Sayın Denktaş’a geçtiğimiz yıl saatler değişmediği için yaşanan sıkıntıları, kazaları hatırlattık ama saatlerin değişmeyeceğini söyledi. Hükümet yaşanlardan ders almıyor” ifadelerini kullandı.

Kaptan, toplantıda geçtiğimiz yıl kamuda kış döneminde uygulanan saatlerin geçerli olması yönünde görüş ilettiklerini ifade ederek, “Mesainin haftanın 5 günü saat 08.30’da başlayıp 17.00’de tamamlanması önerisini kabul etmedik” dedi.