Denktaş: “Planlama ve yapılandırmalarla borçlar kapatılacak”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRT’de yayınlanan Karşı Karşıya programına konuk olarak, hükümet ve kamu maliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Denktaş, 2017 bütçesinin denk bütçe olarak geçtiğini ancak 2018 bütçesinde bunun sağlanamadığını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’ne olan borçlar dahil 18 milyarlık bir borç bulunduğunu ifade etti.

İhtiyat Sandığı, Toprak Ürünleri Kurumu ve Kalkınma Bankası’nın borçlarında yapılanmaya gidildiğini anımsatan Denktaş, bu borçların da zaman içinde kapatılacağını söyledi.

Erken Genel Seçimler öncesinde, 2018 yılı bütçesi geçirilmeden seçime gidilmemesi yönünde çağrı yaptığını anımsatan Denktaş, “Bu bizim kendi ayağımıza kurşun sıkmamız gibi bişey oldu” dedi.

Örtülü ödenek tartışmasıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Maliye Bakanı Denktaş, bu ödeneğin makamlara verildiğini kaydederek, şu andaki hükümette 4 parti olması nedeniyle her partinin buna sahip olması gerektiğini belirtti.

Müşavirlik konusunu da değerlendiren Denktaş, diğer 3 koalisyon ortağının muhalefette oldukları dönemlerden bu yana bu konuyla ilgili hedefleri bulunduğunu anımsattı.

Denktaş, bunun, uygulamaya konmasıyla bazı sıkıntılar yaşanabileceğini uyarısında bulunarak, “Şimdi yeni birşey denenecek ve bir geçiş dönemi olacak. Ben aksaklık olabileceği uyarısı yaptım ama ısrarlı oldukları için karşı çıkmayacağım” dedi.

Mali ve Ekonomik Protokollerle ilgili olarak da konuşan Denktaş, bazı noktaların Türkiye ile görüşülerek revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Denktaş, E-Devlet ve E-Vergi sistemlerinin henüz yürürlüğe girememesinin sorumlusunun ise ihaleyi alan şirket olduğunu vurgulayarak, “E-Devlet hızlı olmalı. Maliye Bakanlığı olarak vatandaşa çağın fırsatlarını kullandırmak istiyoruz. Tabi yerel seçimler nedeniyle her açıdan önümüzde aksamalar olacak ama sonraki 6 ayda çok hızlı ilerleyeceğiz” dedi.