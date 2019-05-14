Denktaş: Oyun bozuldu, yeni bir oyun kurulabilir

Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinden sonra kısa bir açıklama yapan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, bir oyunla hükümetin bozulduğunu ve itibar kaybedenlerin yeni bir oyuna gidebileceğini belirtti.

Denktaş’ın açıklamaları şöyle:

“Biraz olayların gelişiminden Cumhurbaşkanı’nı da bilgi sahibi kıldık. Beklenti iki partinin kurmasıdır ama kendi düşüncem bir oyun bozulmuştur. Bir itibar kaybı vardır, itibarın tesisi için yeni bir oyun gündeme gelebilir ve bunun için erken seçim de gündeme gelebilir. Seçim yasası hazır değil, mali yönden sıkıntılı bir dönem. Ümit ediyorum bu oyunları yapanlar adımlarının devamını getirirler, Hükümeti kurarlar. Biz de büyük bir yükten kurtulduk ama muhalefet görevi üstlendik”.