Denktaş, Narenciye Üreticileri Birliği heyetiyle görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık’ta yer alan görüşmede, narenciye sektörü konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Sektörün sıkıntılarının da dile getirildiği görüşmede, sektörün önünü açacak, yeni ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ele alındı.