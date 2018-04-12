Denktaş, Naci Ağbal ile görüştü

Türkiye’de temaslar yapan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, TC Maliye Bakanı Naci Ağbal’la görüştü.



Maliye Bakanı Serdar Denktaş, döviz dalgalanması nedeniyle kamu maliyesi açısından önlemleri ele alacaklarını belirterek, ülkedeki bu durumun kısa vadeli olduğunu ve aşılacağını ifade etti.





Ağbal: "Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 7,4 büyüdü"



KKTC'nin kamu maliyesi ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalara işaret eden Ağbal, gelir idarelerinin, dünyada vergi konusunda değişen koşullara göre iş süreçlerini değiştirmesi gerektiğini söyledi.



Ağbal, e-ticaretteki büyümeye değinerek, "Artık ülke içindeki iktisadi faaliyetten çok, ülkelerarası iktisadi faaliyetler ve hizmetler ticaretinde artış var. Paranın, sermayenin bu kadar akışkan olduğu bir dönemde vergi politikalarının yeniden evrilmesi lazım." diye konuştu.



Ağbal, ekonomide kısa vadeli günlük hareketlerin çok belirleyici olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Global finansal piyasalarda ya da jeopolitik gelişmelerde zaman zaman normalin dışına taşabilen hareketlilikler olabilir. Piyasalarda zaman zaman volatilite denen gelişmeler olabilir. Dolayısıyla bu gelişmelere bakarak bir yanlış algı üretmemek lazım. Türkiye ve KKTC ekonomisi, bu anlamda ciddi manada potansiyele sahipler. Bu günlerde gelişen finansal piyasalardaki hareketlerin geçici olduğunu düşünüyoruz. Birbirinden çok farklı açıklamalar aynı anda yapılıyor. Bir yandan finansal piyasaları yatıştıran orta ve uzun vadede küreselleşmeyi destekleyen açıklamalar var. Bir yandan da tamamen jeopolitik, taktiksel düşüncelerle yapılan açıklamalar var. Bu açıklama yoğunluğu piyasalar üzerinde etki meydana getiriyor. Bunun çok kısa vadeli olduğunu söylemek lazım, taşlar yerine oturacaktır."



Ağbal, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğünü anımsatarak, bu yılın ilk çeyreğinde de yatırım, üretim, ihracat ve istihdamdaki gelişmelerin olumlu olduğunu bildirdi.



Reel ekonomide çarkların döndüğüne ve işlerin yürüdüğünü dile getiren Ağbal, "Geçici gelişmelerden ziyade ekonominin orta ve uzun vadede ne yöne gittiği çok daha önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 135 milyar liralık devasa özel sektör yatırım projesini açıkladı. Bunlar öyle yatırımlar ki orta ve uzun vadede cari açığı azaltan, dış finansman ihtiyacını aşağı çeken yatırımlar olacak. Türkiye'ye dönük yatırım talepleri devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ağbal, Türkiye ekonomisinin potansiyeline dikkati çekerek, "Geçici meselelerle ilgili kurumlar gerekli çalışmaları yaparlar, gerekli kararlar alınır ama bu geçici veya birkaç günlük hadiselere bakıp da bunun üzerinden olumsuzluk üretmeye gerek yok. Türkiye ekonomisi, 2018'de de büyümesine devam edecek. Kamu maliyesinin bu kadar güçlü olması da Türkiye ekonomisine önemli bir destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.





"Geleceğe umutla bakıyoruz"

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu ile diğer yetkililerin eşlik ettiği Maliye Bakanı Denktaş da, Ağbal'la görüşmesinde, döviz dalgalanması nedeniyle kamu maliyesi açısından önlemleri ele alacaklarını belirterek, ülkesindeki bu durumun kısa vadeli olduğunu ve aşılacağını ifade etti.

Denktaş, KKTC'ye yönelik yatırımlardaki artışa işaret ederek, "Geçmişte biz yatırımcının peşinden koşardık. Bu yatırımları daha hızlı hale getireceğiz. Geleceğe umutla bakıyoruz. Türkiye'den gelen ve gelecek yatırımcıları da Kıbrıs'a farklı, yeni bir gözle bakmaya davet ediyoruz." diye konuştu.