Denktaş: Kur sabitlemenin piyasaya etkisi olmaz

Meltem SONAY

Meclis Genel Kurulu’nda döviz, alınması gereken ve alınacak önlemler gündem oldu.

UBP Milletvekili Ersin Tatar’ın Meclis Kürsüsü ’ne taşıdığı konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, döviz sabitlemenin piyasaya etkisi olmayacağını değerlendirerek bu anlamda geri adım attıklarını kaydetti, tüm partilere dövizle ilgili alınacak önlemlerle ilgili toplantı için davet yaptıklarını ve UBP hariç tüm partilerin katıldığını belirtti.

Ülkede dövizle yaşamın çok fazla olduğunu da anlatan Denktaş, yatırım ve ihracat maksatlı kredi talepleri dışında TL borçlandırma yapılmasının önünü açacaklarını, daha doğrusu dövizin önünü kapama hazırlığı yapıldığını anlattı.

Ekonomik örgütlerle de bir araya gelindiğini ve bu konuda çok fazla bir şey yapılamacağının konuşulduğunu kaydeden Denktaş, piyasaya daha fazla para akışı sağlanması için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

Devletin kiraladığı arazilerde kur sabitlemeye gidileceğini, vergi dilimleri ile oynamanın kamu maliyesine getireceği yüke işaret eden Denktaş, UBP’nin Hükümet tarafından yapılan çağrıya yanıt vermeyip bu anlamda çalışmaya katılmamalarını eleştirdi.

“Orta vadede TL borçlanma daha maliyetli…”

Maliye Bakanı Denktaş, “Bugün döviz arttı diye çok büyük moral bozukluğu var ama orta vadede Türk Lirası borçlanma da daha maliyetli olabilir. Esas olan kazancın TL ise TL borçlan… Euro ise Euro borçlan… Yasaklama ne denli olur bilmem ama Türkiye ile görüşmelerde yasaklayın diyor” şeklinde konuştu.

“Halkın Partisi’nin endişeleri var”

Seyrüsefer harçlarının benzine dahil etmesi düşüncelerinin sürdüğünü de ifade eden Bakan Denktaş, Halkın Partisi’nin bu konuda endişeleri olduğunu ve onların da bu konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Konunun gündemlerinde olduğunu ve ‘kullandığın kadar yol harcı öde’ prensibinin öncelikli olduğunu kaydeden Denktaş, bu gerçekleşmezse, seyrüsefer hesaplamada başka formüllerin çalışılacağını da belirtti.