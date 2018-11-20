Denktaş: Hükümetimize güvenim sonsuz

Demokrat Parti’nin (DP) mahalle, köy ve ilçelerdeki kongreleri sürüyor.

DP’den yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede Lefke ilçesine bağlı Lefke mahalle örgütü, Bağlıköy, Bademliköy, Denizliköy, Gemikonağı, Cengizköy, Çamlıköy, Taşpınar ve Yeşilyurt’ta köy örgütü kongreleri gerçekleşti.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, parti kongrelerine katılarak, bölge halkı ile bir araya geldi, hükümet ve Maliye Bakanlığı icraatlarını anlattı, halkın beklentilerine yanıt verdi. DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ziyaretlerinde Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da eşlik etti.



DENKTAŞ: SAVUNMA DA KENDİ KAYNAKLARIMIZLA KARŞILANDI

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, buralardaki konuşmalarında ülke ekonomisine yer verdi.

Denktaş, ülke ekonomisi ve gelişmeler hakkında halkı bilgilendirirken, tüm ekonomik zorluklara rağmen Maliye olarak mükellefiyetleri olan görevlerini yerine getirdiklerini ve hatta Türkiye’nin mükellefiyetinde olan ‘Savunmayı’ dahi kendi kaynaklarımızla karşılandığını hatırlatarak, böylesi bir durumda Maliye Bakanlığı olarak bunun haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Genelde hükümet, özelde ise Maliye Bakanlığının kamu, savunma ve reel sektöre yapılan ödemeleri rakamsal olarak dile getirilen Denktaş, şöyle konuştu;

“Türkiye’nin mükellefiyetinde olan Savunma (GKK ve Kolordunun maaşları, elektrik kurumuna, belediyelere olan su borçları) için 21 milyon TL, reel sektöre (esnafa, yeni iş açan gençlere) 5 milyonluk ödemenin tümü ödendi.

Bunun yanı sıra, kuraklık için ilk ödeme cuma günü bankalara gönderildi, önümüzdeki hafta içerisinde de ‘Öğretmen Hazırlık Ödenekleri’, arpa alımı için 22 milyon bir rakam yine Toprak Ürünleri Kurumuna gönderiliyor.

Kamu da Kasım maaşları, aralık ayında yine maaşlar ve 13. maaş ödemeleri söz konusu. Velhasıl aralık sonuna kadar toplam 1 milyar 200 milyonluk yaklaşık bir rakam ülke geneline dağılmış olacak.



“DÖVİZ KRİZİ HER EVİ YAKTI ANCAK MALİYE’Yİ DAHA DA ZORA SOKTU”



Maliye Bakanı Serdar Denktaş, döviz krizinin her evi yaktığını ancak Maliye Bakanlığını daha da zora soktuğunu ama buna rağmen tökezlemeden, Türkiye’nin de mükellef olduğu ödemeleri de kendi kaynaklarımızla karşılayacak bir noktaya ulaştıklarının altını çizerken; “Bu ülke açısından sevindirici bir durum. Maliye olarak ben ve çalışma arkadaşlarım içinde gurur verici bir sonuç. Bunu da böyle devam ettirmeye çalışacağız” dedi.



“BİZ KONUŞMAYI MUHALEFETE, İCRAATI DA HÜKÜMETE DEVRETTİK”



Hükümetin tüm zamanını icraatlara harcarken, koalisyon ortakları arasında istikrarında korunduğunun bilinmesini isteyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş ancak zaman zaman, muhalefetinde desteği ile sanki hükümet dağılıyormuş gibi bir hava yaratılma uğraşında bulunulduğunu dile getirdi, “biz konuşmayı muhalefete, icraatı da hükümete devrettik” diye konuştu. Denktaş şöyle dedi:



“Sağda solda çeşitli dedikodular dolanıyor. Önce DP’nin hükümetten çekileceği iddiaları ortaya atıldı. ‘Böylesi bir zamanda böyle bir zaman kaybına lüksümüz yok. Bu vatan hainliği olur’ dedik. Ardından, ‘HP ile UBP anlaşıyorlar, Cumhurbaşkanlığına ortak adayları olacak ve onun için hükümet bozulacak’ dedikoduları yayıldı. Kudret Özersay da, ‘hükümetten çekilme, yeni bir hükümet kurma veya erken seçime gitme gibi bir programımız yok’ diyerek bu dedikoduları yalanladı. Şimdi artık umarım tüm bu dedikodular sona erer ve daha rahat bu sorunları çözme yönünde uğraş veririz.”



“HEM KENDİMİZE HEM EKİBİMİZE HEM HÜKÜMETİMİZE GÜVENİM SONSUZ”



Maliye Bakanı Serdar Denktaş; “Gelecek yıl halkımız açısından daha rahat, Maliye açısından daha zorlu bir yıl olacak. Ama başarılı olacağımıza inanıyorum. Çünkü hem kendimize hem ekibimize hem hükümetimize güvenim sonsuz” diye konuştu.