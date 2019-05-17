Denktaş: Görevi Sadeli’ye devrettim
DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı koltuğunu sosyal medya fenomeni Çetin Sadeli’ye devretti.
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DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı koltuğunu sosyal medya fenomeni Çetin Sadeli’ye devretti.
Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UBP-HP arasında devem eden koalisyon görüşmelerine esprili şekilde atıfta bulunarak, Aldığım "duyumlara" göre pazarlıkların biteceği yok.
Kimsenin keyfini bekleyemem” dedi.
Denktaş’ın yaptığı paylaşım şöyle: Aldığım "duyumlara" göre pazarlıkların biteceği yok.
Kimsenin keyfini bekleyemem”Ben yokken bu işi layığıyla yapacak güvendiğim bir arkadaşa bakanlığı devrediyorum ve gaçıyorum..
Hayırlı olsun... Yeni bakan ilk açıklamasını yaparken Çetin Sadeli
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Etiketler : Çetin Sadeli, Serdar Denktaş, koltuk
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