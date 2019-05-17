Denktaş: Görevi Sadeli’ye devrettim

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı koltuğunu sosyal medya fenomeni Çetin Sadeli’ye devretti.

Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UBP-HP arasında devem eden koalisyon görüşmelerine esprili şekilde atıfta bulunarak, Aldığım "duyumlara" göre pazarlıkların biteceği yok.

Kimsenin keyfini bekleyemem” dedi.

Denktaş’ın yaptığı paylaşım şöyle: Aldığım "duyumlara" göre pazarlıkların biteceği yok.

Kimsenin keyfini bekleyemem”Ben yokken bu işi layığıyla yapacak güvendiğim bir arkadaşa bakanlığı devrediyorum ve gaçıyorum..

Hayırlı olsun... Yeni bakan ilk açıklamasını yaparken Çetin Sadeli

