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Denktaş: Gezici benden de 500 bin TL istediydi

Denktaş: Gezici benden de 500 bin TL istediydi

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Gezici Araştırma Şirketi’nin dün açıkladığı anket sonuçlarını eleştirdi

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Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Gezici Araştırma Şirketi’nin dün açıkladığı anket sonuçlarını eleştirdi, “Gezici benden 500 bin TL istediydi” dedi. “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra yapılacak seçimlere kadar bunu peyder pey ödeyip beni birinci parti çıkaracaktı” diyen Denktaş, Demokrat Parti’nin sosyal medya sayfasında yayınlanan videoya yayınıyla, Gezici şirketine cevap verdi.

Denktaş, şunları söyledi: “Barajın altında kalacaklar baraja takılacaklar gibi etrafımızda müthiş bir oyun oynanıyor. Hepimiz biliyoruz ki anketçilere göre biz 1992 yılından beri hiç baraj geçmedik! Aldıkları paranın gücüne göre bizim oranımızda o kadar az çıkar. Her seçimde de barajın yanına bile yaklaşmadan, biz o barajdan geçtik. Gezici benden 500 bin TL istediydi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra yapılacak seçimlere kadar bunu peyder pey ödeyip beni birinci parti çıkaracaktı. Ben de dedim ki ‘kusura bakma, bende o kadar para yok. Halkımız nasıl olsa bilir beni. Bu seçimlerde ne zaman olacaksa bu seçimler halkımız partiyi sahiplenecektir, halkımız sandıktan çıkaracaktır” dedi.

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