Denktaş: Elimde sihirli değnek yok

CAS çalışanları, bugün Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Çalışanlara açıklamada bulunan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “134 kişi benim için önemli ama elimde sihirli değnek yok. Endişeleri anlayabiliyorum. Formül bulunması için çalışmalar sürüyor. Bazı hukuki sıkıntılar var” dedi.

CAS’ın yasal olarak özel bir şirket olduğunu kaydeden Denktaş, hükümet olarak sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini, çalışanları mağdur etmemek için uğraş verdiklerini belirtti.

Denktaş, bulacakları formülü en kısa sürede çalışanlarla paylaşacaklarını da söyledi.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, CAS çalışanları bugün bakanlık önünde eylem yaptı.

Çalışanlarla polis arasında gerginlik de yaşandı ama gerginlik Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bakanlığın önüne gelip çalışanları gölgeye davet etmesiyle sona erdi.

Denktaş, çalışanlara şu açıklamalarda da bulundu:

“İlk günden bu yana sizlere ‘gerçekler acıdır ama ben söylemek zorundayım’ dedim şimdi de aynı şeyi söylüyorum bilin ki ben size yalan söylemeyeceğim. 134 kişi benim için önemli ama elimde sihirli değnek yok. Sizleri devlete almam mümkün değil. Son iki ayda tüm uğraşım bir taraftan maaşlarınızın ödenebileceği bir formül bulmaktı ki onu bulduk. Diğer yandan mevcut borçların devrini hukuki yolunu bularak almak, bu şirketi tasfiye edip yeni lisans çıkartıp borçların hiç değilse bir kısmının ödeneceği şekilde devretmek…”