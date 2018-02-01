Denktaş: “Elçilik Müsteşarı’nın Cezaevi Müdürü’nden ‘Bizim çocuklara iyi bak’ haberi asılsız ve yalan”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçilik Müsteşarı’nın Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ederek, Cezaevi Müdürü’nden Afrika Gazetesine yönelik olaylarla alakalı cezaevinde bulunan tutuklulara “iyi” bakılmasını talep ettiği haberinin, tamamen asılsız ve yalan olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Denktaş “Türkiye Cumhuriyeti’nin elçisinin cezaevine iki milletvekili ile gidip cezaevi müdürünün odasında ‘Bizim çocuklara iyi bak’ dediğine ilişkin haber tamamen yalan ve asılsızdır” dedi.

Denktaş, konuyla ilgili Cezaevi Müdürünü aradığını, Müdürün kendisine, elçilik yetkililerinin rutin olarak kendi vatandaşlarını cezaevinde ziyarete geldiğini ancak asla böyle bir diyalog yaşanmadığını aktardığını söyledi.

İddiaların provokasyon olduğunu ve suni bir gündem yaratılmaya çalışıldığını belirten Serdar Denktaş, “Bu ülke bir hukuk devletidir kimse bunu sulandıramaz. Buna asla izin vermeyiz” dedi.