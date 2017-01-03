Denktaş: “ Bakanlar Kurulu’nda soracağım”

Meltem SONAY

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Meclis Genel Kurulu’nda Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilmesine ilişkin milletvekillerinin sorulanı yanıtladı, kendisinin de olayı ‘SOSYAL MEDYA’dan öğrendiğini ifade etti.

Serdar Denktaş’ın ifadeleri şöyle:

“Ben de olayı sizler gibi sosyal medyadan öğrendim. Bugün sorduğumda da uyuşturucu suçu nedeniyle aldığı cezadan dolayı olduğunu öğrendim.

Ne olursa olsun herhangi birine saldırılması tasvip ettiğimiz bir şey değil. Bu ülkeden ihraç edilmiş çok kişi var ama daha önce böyle bir olay da yaşamış değil. Türkiye’de yaşanmış bir olaydan kendimizi sorumlu tutmak da doğru değil. İhraç etme Bakanlar Kurulu’nun kararı değil. Sadece Başbakan değil, Hükümet’in de bir milletvekili olarak muhalefete saygı adına bulunuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Saygı nedeni ile…

Benim de tasvip etmediğim bu olayla ilgili bugün de Bakanlar Kurulu var ben de soracağım. Farklı bir bilgi edinirsem onu da soracağım söyledikleri nedir bakmadım da ama o kadar şey söyleniyor ki sosyal medyada… Bunları cezalandırmaya kalksak her söyleyenin böyle bir davranışa maruz davranışa kalmasını da gerektirmez diye düşünüyorum. Fikren uyuşmasak da hoşgörü karakterimizin parçası haline gelmiştir.”