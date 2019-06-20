Denktaş: “Akıncı’nın devre dışı bırakılması kuşkuya boğuyor”

DP Genel Başkanı, Milletvekili Serdar Denktaş, Maraş önerisini olumlu karşıladığını ancak ‘Cumhurbaşkanı Akıncı'nın devre dışı bırakılma gayretinin’ bu kararın akıbeti açısından kendisini kuşkuya boğduğunu açıkladı.

Denktaş, bu girişimin Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in bilgisine getirilmesine rağmen Kıbrıslı Türk Lider Akıncı’nın haberinin olmaması halinde ise işin çok daha vahim bir noktaya ulaşmış olabileceğine işaret etti.

Maraş ile ilgili alınan kararın hayata geçirilmesi esnasında makamlar arası iş birliğine son derece duyarlı olunması gerektiğine vurgu yapan Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şunları söyledi: Annan Planı referandumu sonrasından başlayarak her Cumhurbaşkanı ve Türkiye yetkililerine sunduğum ve en son 18 Temmuz 2017 tarihinde siyasi parti başkanları, Cumhurbaşkanımız ve TC Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'na yazılı olarak vermiş olduğum raporun ilk maddesini teşkil eden "Maraş Önerisi"nin nihayet onay görmesi ve yeni kurdurulan hükümetimiz tarafından gündeme alınması, tarafımızdan olumlu karşılanmıştır.

Bunca yıldır kaybedilen zamanı göz önünde bulundurarak, daha fazla vakit kaybetmeden hareket edilmesinde büyük fayda görmekteyiz.

Bu kararın açıklanma sürecinde Cumhurbaşkanımızın devre dışı bırakılma gayreti, alınmış olan doğru bir kararın akıbeti hakkında bizi kuşkuya boğmaktadır.

Hele hele, aldığımız 'duyumlar' doğru ise ve böyle bir girişim başlatılacağı bilgisi birkaç gün önce gerçekleşmiş olan "saklı" balıklı yemek esnasında Anastasiadis'in bilgisine getirilmiş ancak bu kendi Cumhurbaşkanımızın bilgisine getirilmemişse iş çok daha vahim bir noktaya ulaşmış olur.

O nedenle alınan doğru bir kararın hayata geçirilmesi esnasında makamlar arası iş birliğine son derece duyarlı olunması gerektiğine bir kez daha vurgu yaparım.