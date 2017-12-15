“Denizli’yi layık olduğu yere getireceğiz”

Haldun Oktay

Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Denizli Spor Kulübü, yeniden 1. Lig’e yükselme yolunda çalışmalarına devam ediyor. Yaptığı takviyelerle sezona hazırlanan Denizli’de Teknik Direktör Tuncay Sarıyer, “15 yılda yükseldiğimiz noktada, yanlış statü yüzünden 15 yıl önceki noktaya geldik. Biz Denizli’yi tekrardan layık olduğu yere getireceğiz” dedi.

Sistem değişikliğine gidiliyor

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Tuncay Sarıyer, 15 yıldır oynadıkları 3-5-2 sisteminde değişikliğe gideceklerini, yapmış oldukları transferlerin 4-4-2 sistemine uygun isimler oldukları için bu sisteme geçeceklerini belirtti. Yıllarca en büyük eksikliklerinin gol yollarındaki son vuruşlar olduğunu bundan dolayı da kadrolarına kattıkları Hüseyin Küsbeci’yi kattıklarını belirten Sarıyer, “Hüseyin Küsbeci’yi 4 hazırlık maçının hiçbirinde oynatamadık. Hafif bir sakatlık geçirdi, onu korumak mecburiyetindeydik. Tedavisi devam ediyor” dedi. Yapılan transferlerin uyum ve yaşanan sistem değişikliğinden dolayı da adaptasyon sorununun olduğunu söyleyen Sarıyer, bunu da çalışarak aşacaklarını ifade etti.

“Yanlış statünün kurbanı olduk”

“Denizli’nin bir kalitesi vardır. Bugün 1. Lig’de olmuş olsaydı, kafaya oynayacak olan bir ekiptir” diyerek sözlerini sürdüren Sarıyer, “Geçtiğimiz yıl bir takım sıkıntılar yaşayarak ligi 8’inci bitirmemize rağmen küme düştük. Bu da tamamen yanlış statü uygulamasının getirisidir” dedi. Denizli’nin 15 yılda 3. Lig’den 1. Lig’e kadar yükseldiğini, 2016 yılında Süper Lig’e yükselme adına final oynadığını hatırlatan Sarıyer, “15 yıllık harcanan emek, para, insan ömründen giden zaman düşünülmiyor mu?” şeklinde konuştu.

“Tekrar layık olduğumuz yere geleceğiz”

Takım sayısı azaltılacak deniyor. Siyasilere bakıyorum, popülist yaklaşımlarla kapalı olan köy kulüplerini açtırmaya çalışıyorlar, saha yapıyorlar” diyen Sarıyer, “Müsabakası olan takımların sahaları da dökülüyor. Yanlış uygulamanın kurbanı olduk. Bunu biz düzelteceğiz. Biz 1. Lig’e yakışan bir takımız, ilerisi için umut veren, altyapısı, tesisleri ile bunu başaracağız. Biz Denizli’yi tekrardan layık olduğu yere getireceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.