Deniz’in durumunda değişiklik yok

Ötüken’de, annesinin garajdan geri geri çıkarken fark etmeyerek çarptığı 2 yaşındaki Deniz Sertoy’un durumu ciddiyetini koruyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük’ten alınan bilgiye göre, Deniz’in beynindeki hasardan dolayı makineye bağlı tedavisi devam ediyor.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere, 1 Ekim Salı günü gerçekleşen ve büyük üzüntüye neden olan olayda 27 yaşındaki Meltem Sertsoy, yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan 2 yaşındaki kızı Deniz Sertsoy’a çarpmıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide 1 Ekim Salı günü, saat 09.20 sıralarında Ötüken’de Asya Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının içerisinde Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durduğu belirtilmişti.

Yaralanan Deniz Sertsoy'un Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı açıklanmış, durumunun ‘stabil’ olduğu belirtilmişti.