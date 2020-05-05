Denize koştular!

Limasol ve Larnaka’da yaşlı genç çok sayıda kişi sahillere yöneldi, denize girdi, balık avladı, salgın sürecinin ardından nefes aldı. Günlerdir evlerinden dışarıya çok fazla çıkamayan Kıbrıslılar, dört aşamalı “normalleşme adımları” içerisinde yeni günü deniz havası alarak karşıladı.