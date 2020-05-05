Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Denize koştular!
Denize koştular!

Denize koştular!

Limasol ve Larnaka’da yaşlı genç çok sayıda kişi sahillere yöneldi, denize girdi, balık avladı, salgın sürecinin ardından nefes aldı.

A+A-

Limasol ve Larnaka’da yaşlı genç çok sayıda kişi sahillere yöneldi, denize girdi, balık avladı, salgın sürecinin ardından nefes aldı. Günlerdir evlerinden dışarıya çok fazla çıkamayan Kıbrıslılar, dört aşamalı “normalleşme adımları” içerisinde yeni günü deniz havası alarak karşıladı.

cna_t6776b59e25d94231a83ceb9203693c85.jpg

cna_t9ce0b9231791474fbb5cae9345b01504.jpg

 

Bu haber toplam 107 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler