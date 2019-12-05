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DENİZE DÜŞTÜ KAYBOLDU

DENİZE DÜŞTÜ KAYBOLDU

Girne Antik Liman’da, mendirek yakınında denize düştüğü ifade edilen 25 yaşındaki Halil Karakız'la ilgili arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Girne Kordonboyu'nda, mendirek yakınında denize düşen 25 yaşındaki Halil Karakız dalgalar arasında kayboldu. Arkasından suya atladığı ifade edilen arkadaşı 21 yaşındaki Arif Gökçek ise yaralı olarak kurtuldu.

Polis, Sahil Güvenliğin yanı sıra Sivil Savunma dalgıç ekipleri dalgalar arasında kaybolan Halil Karakız için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Görgü tanıkları, havanın da kötü olduğu sabah saatlerin mendirek üzerinde yürüyen iki kişiden birinin denize düştüğünü ve dalgalar arasında kaybolduğunu ifade ediyor...

21 yaşındaki Arif Gökçek'in ise denize düşen arkadaşını kurtarmak için suya atladığı, dalgalar nedeniyle kayalara vurduğu, yaralı bir şekilde denizden çıktığını ifade ettiği de elde edilen bilgiler arasında...

Girne Kordonboyu, Dallas Büfe yakınlarında meydana gelen  olayla ilgili ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları şu sıralarda sürüyor...

Denizin oldukça dalgalı olmasının çalışmaları da zorlaştırdığı belirtiliyor.

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Havadan ve karadan arama...

Polis, bu sabah 9 sıralarında bir kişinin Girne Kordonboyu, mendirek yakınlarında 1 kişinin denize düşerek kaybolduğu bilgisinin alındığını, arama kurtarma çalışmaları için Sahil Güvenlik ekiplerinin havadan ve karadan destek verdiğini açıkladı.

Kayıp şahsın bulunamadığını da belirten polis, arama çalışmalarına Sivil Savunma ve Polis Özel Hareket Müdürlüğü'ne ait dalgıçlarla devam edildiğini de bildirdi.

 

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Fotoğraflar Devrim Demir/ Faik Gencer

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