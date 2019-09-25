Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Denizde ölüm!
Denizde ölüm!

Denizde ölüm!

Lapta’da, denizdeyken rahatsızlanan 74 yaşındaki turist Jana Lonska (K) boğularak hayatını kaybetti.

A+A-

 Lapta’da, denizdeyken rahatsızlanan 74 yaşındaki turist Jana Lonska (K) boğularak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, KKTC'de turist olarak bulunan Çek Cumhuriyeti vatandaşı Jana Lonska (K-74) bugün saat 13.30 sıralarında kıyıdan yaklaşık 15 metre içerde yüzerken aniden rahatsızlandı. Jana Lonska, boğularak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu haber toplam 171 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler