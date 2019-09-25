Denizde ölüm!
Lapta’da, denizdeyken rahatsızlanan 74 yaşındaki turist Jana Lonska (K) boğularak hayatını kaybetti.
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Lapta’da, denizdeyken rahatsızlanan 74 yaşındaki turist Jana Lonska (K) boğularak hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, KKTC'de turist olarak bulunan Çek Cumhuriyeti vatandaşı Jana Lonska (K-74) bugün saat 13.30 sıralarında kıyıdan yaklaşık 15 metre içerde yüzerken aniden rahatsızlandı. Jana Lonska, boğularak yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : Polis Basın Bülteni, ölüm, boğulma
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